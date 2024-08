Apple iMac con M3, la bomba del giorno: su Amazon con il 20% di sconto

L’Apple iMac 2023 con chip M3 è l’ultima evoluzione nella linea dei computer desktop all-in-one di Apple: potenza e efficienza racchiusi in un design elegante. Questo modello, nel bellissimo colore argento, è attualmente in offerta su Amazon a 1.299€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale. Al momento del checkout, se lo desideri, potrai scegliere di pagarlo a rate: basterà scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Al cuore dell’iMac 2023 c’è il nuovo chip Apple M3, che integra una CPU a 8 core e una GPU a 8 core. Questo chip offre prestazioni impressionanti, anche con i carichi di lavoro più impegnativi, come l’elaborazione di immagini e video, la programmazione e l’esecuzione di applicazioni complesse. La presenza di 8 GB di memoria unificata assicura un’esperienza fluida e reattiva in qualsiasi condizione.

Il display Retina 4,5K da 24 pollici è un vero gioiellino: con la sua risoluzione straordinaria, offre colori brillanti e un’elevata fedeltà cromatica.

L’iMac è dotato di 256 GB di archiviazione SSD, che garantisce velocità di lettura e scrittura molto elevate, riducendo i tempi di avvio e il caricamento delle applicazioni. La configurazione standard comprende anche una serie di accessori in tinta, inclusi tastiera e mouse, che completano l’estetica raffinata del dispositivo.

Come ci si aspetterebbe da un prodotto Apple, l’iMac include una gamma completa di funzionalità aggiuntive, come il supporto per Wi-Fi 6, una webcam avanzata con videochiamate in alta definizione, e un sistema audio di altissima qualità. Non perdere altro tempo: hai ancora poco tempo per risparmiare 330€.