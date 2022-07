Apple: il visore low-cost di Apple arriverà nel 2025

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, sembra che il visore di seconda generazione di casa Apple verrà lanciato nel 2025; fra le opzioni disponibili, potrebbe essercene una avente un prezzo “low-cost”. Ecco tutto quello che è emerso online.

L’OEM di Cupertino potrebbe lanciare il suo primo headset AR/VR nel 2023, ma la seconda iterazione dello stesso potrebbe arrivare non prima del 2025. Questo è quanto riportato dall’analista della mela. Nel secondo prodotto però, potremmo vedere due versioni: una low-cost e una premium.

Cosa sappiamo del nuovo visore di Apple?

Questo è quello che si legge dal blog di Kuo:

L’Apple AR/VR di seconda generazione potrebbe avere modelli di fascia alta e più convenienti, che verranno lanciati nel 1H25, e i fornitori di componenti inizieranno a spedire nel 2H24. Le spedizioni di Apple AR/MR potrebbero raggiungere i 10 milioni di unità già nel 2025 o 2026, grazie alla strategia e all’ecosistema di segmentazione dei prodotti Apple AR/MR di seconda generazione.

Come tutti sapranno, l’azienda di Cupertino non ha ancora rilasciato il suo primo wearable per la realtà mista; la compagnia potrebbe togliere i veli allo stesso non prima di gennaio 2023, come detto più volte in passato da diversi leakster. Il visore potrebbe essere costosissimo (si parla di oltre 3000 dollari per il modello base). Stando a quanto afferma l’analista, la nuova opzione però potrebbe rendere il dispositivo più mainstream. L’headset infatti, potrebbe giungere ad un costo più contenuto nel 2025… o nel 2026. Ad ogni modo, mancano ancora diversi anni al debutto dello stesso; vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

