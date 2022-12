Apple: il visore ha dei problemi software, debutto posticipato?

Il lancio del famoso visore per la realtà mista di Apple potrebbe essere stato posticipato (di nuovo) a causa di alcuni problemi di natura software. A riportare la notizia ci ha pensato l’insider del web Ming-Chi Kuo.

Come suggerito in questi mesi, sappiamo che l’OEM di Cupertino sta sviluppando un headset per la realtà virtuale e aumentata; si parla di questo gadget da diverso tempo, ma al momento non abbiamo maggiori dettagli sulle sue caratteristiche tecniche e sul versante estetico. Sicuramente ci sono dei problemi di natura software che ne stanno rallentando la costruzione stessa.

Stando a quanto si legge da un rapporto dell’analista di Apple, scopriamo che il visore sta subendo grossi ritardi a causa di alcuni problemi di natura software al momento non specificati. Questo potrebbe far sì che le spedizioni di massa siano state posticipate alla seconda metà del prossimo anno. Vale a dire, a metà del 2023.

Apple: cosa sappiamo del visore per la realtà mista?

L’analista ha appena dichiarato che le spedizioni di massa dei componenti dell’headset partiranno nella prima metà del prossimo anno, ma il device potrebbe venire assemblato solo nella seconda metà dell’anno. Questo dovrebbe comportare un debutto posticipato, almeno stando a quanto letto.

The mass shipment schedule of components is still likely 1H23/2Q23, but due to postponed mass shipment schedule of the end product, Apple MR headset shipment forecast in 2023 will likely be less than 500k units, which is lower than the market consensus of 800k-1,200k units. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 4, 2022

Già in passato avevamo appreso che questo fantomatico visore sarebbe stato annunciato durante un grande evento mediatico. In origine si parlava di un lancio a gennaio, poi a marzo, per poi passare a giugno con la WWDC dedicata agli sviluppatori. Considerando le attuali tempistiche, non crediamo che la presentazione possa avvenire in tempi brevi.

Durante il WWDC 2023 però, potremmo conoscere il sistema operativo del device in questione, nonché il primo toolkit (SDK) per headset dedicato agli sviluppatori di applicativi per la realtà virtuale. In ultima analisi, apprendiamo che questo prodotto potrebbe essere molto costoso.

