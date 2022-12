Apple: ecco il piano per prevenire le future crisi

Apple ha deciso di premere il pedale dell’acceleratore per spostare presto molte fabbriche di produzione di iPhone dalla Cina agli altri Paesi. L’azienda intende prevenire ed evitare le crisi future, nonché gli eventuali problemi con la disponibilità di device. Dopo gli eventi degli ultimi anni, dopo i lockdown recenti nella regione dove operano gli impianti di Foxconn in Cina, Tim Cook ha deciso di correre ai ripari con una mossa coraggiosa e non priva di rischi.

Abbiamo appreso infatti, che l’OEM di Cupertino sta accelerando per spostare la produzione di melafonini dalla Cina agli altri Paesi come l’India o il Vietnam. Ha appena cominciato il tutto ai suoi fornitori e ora si appresta ad avvicinarsi al nuovo anno con una mentalità nuova.

Cosa farà Apple per spostare la produzione di iPhone dalla Cina?

Come sempre, la Cina è il posto preferito di Apple (e non solo) per la realizzazione di gadget e device; nel corso degli ultimi anni però, la società ha capito che non può affidarsi solo a questo Paese, visto quello che ha passato e visti i disagi causati dai rigidi protocolli contro il CoVid.

Stando a quanto si legge dall’articolo del Wall Street Journal, apprendiamo che la mela ha puntato gli altri paesi asiatici, in particolare, l’India e il Vietnam. Sembra che i dirigenti di Apple conoscessero da tempo i rischi legati alla produzione cinese, ma non hanno mai fatto nulla per cambiare le carte in tavola. Dai piani si capisce che Cook vuole ridurre la dipendenza da Foxconn Technology Group. Fra lockdown governativi per ridurre i contagi da Covid, fra i disordini verificatisi nell’impianto di Zhengzhou e le condizioni di lavoro di alcuni reparti, ora Apple ha deciso che è arrivato il momento di tagliare i ponti con il passato:

“Quello che è successo alla fabbrica Foxconn in Cina è stata l’ultima goccia per Apple“.

