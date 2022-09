Apple: il visore AR/VR vedrà cose invisibili all'occhio umano

Si parla da tantissimo tempo dell’attesissimo visore di Apple per la realtà AR/VR (mixed reality). Oggi, nell’ultimo report trapelato su web, apprendiamo che questo potrebbe avere una tecnologia che consentirà agli utenti di vedere cose invisibili all’occhio nudo. A dirlo è un brevetto emerso in rete che suggerisce proprio il supporto a questa funzionalità.

Apple: cosa sappiamo sul visore per la realtà mista?

Facciamo un esempio di ciò che sarà in grado di fare questo visore: le persone saranno in grado di vedere le perdite di gas, i segnali del WiFi e non solo. Addirittura – questa ci sembra fantascienza – i musicisti saranno in grado di vedere le onde sonore della propria musica. Fra le altre cose, potrebbe permettere alle persone di vedere l’interno di un armadio. Insomma, in poche parole, sarà un gadget rivoluzionario.

Pare che la produzione di massa di questo wearable super innovativo sia prossima. Dovrebbe iniziare a fine anno e adesso, grazie ad un rapporto del sito Patently Apple, scopriamo di più sulle tecnologie di cui sarà dotato il visore di Apple.

Alcuni esempi di ciò che saprà fare li abbiamo riportati sopra; questo potrebbe avere un sensore ad infrarossi che permetterà alle persone di vedere il calore. Sembra una cosa fantascientifica ma basta analizzarla con calma per capire che è solo l’evoluzione della tecnologia. Pensate alla possibilità di salvare la vita delle persone con questa feature. Il wearable dovrebbe arrivare entro la fine del 2023; pare che la compagnia abbia già dei prototipi funzionanti in giro, aventi nomi in codice N301, N602 e N421. Potrebbero far parte di un unico modello chiamato “Apple Reality Pro”. Il sistema operativo dovrebbe essere “RealityOS” o “rOS”.

