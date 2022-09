Apple Reality Pro: sarà questo il primo visore della mela?

Secondo quanto riportato dal noto giornalista di Bloomber Mark Gurman, sembra che il primo visore dell’azienda di Cupertino si chiamerà “Apple Reality Pro” e sarà il primo di tre wearable del genere.

Apprendiamo ora che Apple starebbe lavorando a ben tre iterazioni differenti di headset per la realtà mista. Il primo di questi terminali dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno.

Apple: ci sono ben tre visori all’orizzonte

Di fatto, nell’ultima edizione di Power On, scopriamo che al momento ci sono tre visori in fase di sviluppo. Hanno i codici “N301”, “N602” e “N421” e verranno annunciati nei prossimi anni.

Il primo è l’N301 e si dovrebbe chiamare Apple Reality Pro. Sarà un modello di fascia alta pronto per sfidare l’headset Quest Pro di Meta. Il secondo modello in arrivo sarà l’N602 e potrebbe avere un prezzo più contenuto e infine, il modello N421 sarà quello più “versatile”. Saranno occhiali smart in tutto e per tutto, ma il debutto di questi potrebbe essere lontanissimo oramai.

Questo rapporto è un’ulteriore conferma del fatto che l’azienda di Tim Cook è seriamente interessata alla tecnologia AR/VR. Inoltre, il moniker “Reality Pro” sembra essere in linea con la nomenclatura dei prodotti della mela. Pare che Apple abbia registrato altri termini riferiti a questa tecnologia: Reality Processor, Reality Pro e Reality One.

Quando arriverà l’headset di Cupertino?

Pare che il debutto sia previsto per il 2023, secondo quanto riferito da Ming-Chi Kuo. Avrà due schermi micro-OLED con risoluzione 4K, ben 15 moduli ottici, il supporto all’eye tracking e al Wi-Fi 6E e il rilevamento degli oggetti e il controllo mediante gestures. Quanto dovrebbe costare? 3000 dollari circa.

