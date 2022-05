Apple: il visore AR/VR è dietro l'angolo, a quanto pare

Secondo quanto si legge in rete, sembra ch Apple: il visore è davvero pronto?, pochi giorni or sono, abbia mostrato il visore AR/VR ai membri del consiglio di amministrazione, sottolineando quindi lo sviluppo avanzato dello stesso e il debutto imminente. A riportar ciò ci ha pensato il noto portale di Bloomberg.

Si scopre che la mela ha anche accelerato la realizzazione del software dell’headset, indicando che RealityOS (rOS) sia quasi pronto per essere mostrato al grande pubblico.

Sappiamo tutti che l’OEM di Cupertino sta lavorando ad un visore per la testa dotato di funzionalità per la realtà mista e aumentata da diversi anni. Il primo prodotto che arriverà sul mercato comprenderà una visiera curva e una rete morbida che si adatterà al viso. Ci dovrebbero essere dei cinturini in silicone simili a quelli di Apple Watch. Dovrebbe essere uno dei più leggeri e comodi del mercato.

Questo wearable dovrebbe presentare due schermi dotati di tecnologia microOLED con risoluzione 4K, ben 15 moduli fotografici e processori potentissimi derivati direttamente dalla serie Apple Silicon M1. Non mancherà la possibilità di tracciare lo sguardo, di controllare lo stesso con le mani, l’audio spaziale e molto altro ancora. Il prezzo di listino di questo articolo potrebbe essere superiore ai 3000 dollari.

Stando a quanto ipotizzato in rete, Apple avrebbe dovuto rilasciarlo in commercio nel 2019 ma ci sono stati grossi ritardi a causa di problemi strutturali. Pensiamo al surriscaldamento e ai bug legati al software o ai moduli fotografici.

Bloomberg ipotizza un lancio per fine anno, anche se il debutto ufficiale dovrebbe avvenire nel 2023. Questo gadget porterà la mela in un nuovo mondo; era dai tempi di Apple Watch che l’azienda non innovava così tanto addentrandosi in una categoria del tutto nuova.

