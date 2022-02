Apple: il processore M2 Max avrà una GPU mostruosa

Le proiezioni delle prestazioni del processore M2 Max suggeriscono il prossimo SoC Apple Silicon supererà il Core i9-12900HK in multi-core e raggiungerà livelli di prestazioni degni della RTX 3070.

Apple M2 Max: sarà davvero così potente?

Le proiezioni delle prestazioni di CPU e GPU per M2 pro e M2 Max sembrano indicare che il prossimo silicio di Apple sarà in grado di offrire potenzialmente prestazioni ancora maggiori rispetto agli attuali SoC M1 e M1 Max.

L'M2 Max potrà battere l'Alder Lake Core i9-12900HK, mentre la sua presunta GPU a 40 core si avvicinerà teoricamente alle prestazioni della GPU per laptop RTX 3070 consumando solo una quarto della potenza.

Macworld ha fornito alcuni numeri che potrebbero darci una stima approssimativa delle prestazioni lato CPU e GPU di M2 e M2 Max. Il portale stima che sia l'M2 che l'M2 Max superino la soglia di 1.800.

In multi-core, si stima che l'M2 sia appena inferiore a 9.000 o il 27% più lento dell'attuale score multi-core dell'M1 Max. L'M2 Max, tuttavia, dovrebbe essere almeno il 19,5% più veloce dell'M1 Max con un valore di 14.632 punti.

Per quanto riguarda le prestazioni della GPU, ci si può aspettare che l'M2 vanti 10 core GPU mentre l'M2 Max sarà in grado di arrivare fino a 40 core. Potrebbe anche avvicinarsi pericolosamente alle attuali offerte desktop di fascia alta di AMD, Nvidia e ora Intel. Inoltre, non ci aspettiamo che Apple includa ancora alcuna forma di supporto per il ray tracing.

È probabile che il passaggio da M1 a M2 offra vantaggi simili a quello del passaggio da A14 a A15 Bionic.

Secondo quanto si apprende, vedremo questo chipset in un futuro laptop che verrà svelato durante il keynote di marzo: non sappiamo ancora se si tratti del MacBook Air riprogettato o del MacBook Pro da 13 pollici. Mancano pochissime settimane e i nostri dubbi verranno svelati.