Tutti i modelli di iPhone di Apple che verranno lanciati nel 2022 avranno il supporto alle reti 5G, incluso il nuovo modello di iPhone SE. Questo è quanto si evince da un recente report emerso online in queste ore.

iPhone: i modelli del 2022 con modem 5G

L'anno scorso, Apple ha lanciato la serie iPhone 12 e, per la prima volta, ha aggiunto il supporto 5G ai suoi smartphone. Ora, il gigante della tecnologia con sede a Cupertino vuole inserire questa feature in tutti i modelli in arrivo con la prossima generazione.

Quest'anno, la gamma iPhone 13 riceverà il supporto per la connettività 5G e ci sarà l'adozione delle onde millimetriche (mmWave) in tutto il mondo. Ma non solo, tutti i melafonini lanciati nel 2022 avranno connettività 5G, incluso l'iPhone SE di prossima generazione.

Mentre l'iPhone SE 2022 riceverà il supporto alla connessione 5G, la società dovrebbe sbarazzarsi del modello Mini il prossimo anno poiché la domanda per questa tipologia di prodotto con uno schermo di piccole dimensioni non ha soddisfatto le aspettative dell'azienda.

Un nuovo rapporto di Nikkei Asia afferma che il prossimo iPhone SE che verrà lanciato nella prima metà del 2022, sarà alimentato dal chipset Apple A15 Bionic, lo stesso che alimenterà i telefoni di quest'anno. Ci sarà anche un modem Qualcomm Snapdragon X60 per abilitare il supporto alle reti 5G.

Apple ha iniziato a offrire schermi OLED per l'intera gamma di iPhone 12, ma il prossimo modello di iPhone SE avrà ancora un display LCD da 4,7 pollici, afferma il rapporto citando quattro persone a conoscenza dello sviluppo. Si prevede che avrà lo stesso prezzo del modello di generazione attuale: $ 399.

Tutto questo ha senso per Apple, in quanto si tratta di offrire connettività 5G sui suoi smartphone, dato che l'azienda è arrivata solo adesso a sposare tale tecnologia mentre i rivali inseriscono tale feature già da diverso tempo, sia sulle offerte premium che su quelle di fascia media e medio-bassa.

