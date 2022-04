Anche i Mac sono in pericolo e hanno bisogno di antivirus

C’è una leggenda che narra dell’invincibilità dei computer Mac. Si pensava che loro, rispetto a quelli Windows, fossero scagionati da minacce quali virus, trojan, malware, ransomware e chi ne ha più ne metta. Peccato però che questa convinzione sembra essere sbagliata e a pagarla sono stati diversi utenti.

Infatti, proprio nel 2019, la presenza di malware sui dispositivi Mac di Apple è cresciuta di oltre il 400% rispetto all’anno precedente. Anche se negli anni successivi i dati hanno registrato un piccolo calo, Apple stessa si è espressa in merito, dichiarando:

Oggi abbiamo un livello di malware sul Mac che non riteniamo accettabile.

È chiaro quindi che, anche se in forma minore rispetto ai PC con sistema operativo Windows, gli stessi computer Mac hanno bisogno di protezione. In ambito di sicurezza informatica perciò nessuno è escluso da possibili attacchi malevoli che rischiano di mettere in pericolo i dati personali del proprietario.

Perciò sarebbe utile affidarsi a un antivirus dedicato proprio al sistema operativo di Apple installato sui suoi Mac. Una soluzione ideale è Norton 360 Deluxe che offre una protezione multilivello specifica per MacOS. Tra l’altro è in offerta al 63% di sconto.

Mac: quali sono gli attacchi più frequenti

Riconosciuto che chiunque può trovarsi in pericolo, anche i possessori di un dispositivo Apple, vediamo quali sono all’effettivo gli attacchi più frequenti che possono colpire anche i Mac. Si tratta di situazioni che in molti casi sono comuni e non richiedono un’esposizione ampia al pericolo.

Primo fra tutti l’attacco phishing. Cybercriminali esperti potrebbero prenderci di mira mentre navighiamo tranquillamente sul web o effettuiamo un acquisto online. Spesso si tratta di email che al loro interno contengono link fraudolenti. Questi solitamente rimandano a pagine clone di aziende o servizi all’apparenza ufficiali, ma che in realtà sono solo utilizzate come esca.

Poi abbiamo gli Adware. Si tratta di fastidiosi banner pubblicitari e pop-up che compaiono durante la navigazione internet. Spesso si finisce per cliccare sopra quelle finestre in modo involontario e, senza riuscire più a chiuderla, continuano ad aprirsene altre. Solitamente l’obiettivo è quello di installare sul Mac della vittima un software dannoso.

Trojan e Spyware sono malware utilizzati dai cybercriminali per carpire le informazioni della vittima. Spesso si nascondono all’interno di software all’apparenza innocui. Altre volte si installano tramite file allegati a email. Lavorando in background riescono a registrare password, credenziali e dati bancari del povero malcapitato.

Per evitare di incappare in queste come in tante altre minacce, anche se hai un Mac affidati a un buon sistema antivirus che possa proteggerti a 360 gradi. Una soluzione ideale è proprio Norton 360 Deluxe. Con il 63% di sconto include protezione dalle minacce in tempo reale, una VPN, un password manager e un Firewall per Mac.