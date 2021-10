Apple ha superato Xiaomi e ora punta al podio

IDC ha pubblicato la sua ultima stima delle spedizioni globali di smartphone e afferma che Apple ha superato Xiaomi nel terzo trimestre, prendendo così il secondo posto dietro Samsung. Da una parte la società di intelligence di mercato descrive la crescita di iPhone come “incredibile“, e ciò è, in gran parte, dovuto al tempismo di rilascio dei nuovi iPhone 13.

IDC ha mostrato che le spedizioni di iPhone sono aumentate da 41,7 milioni nel terzo trimestre del 2020 a 50,4 milioni nello stesso trimestre di quest'anno. Si tratta di un aumento del 20,8% su base annua; questo ha permesso alla compagnia di Cupertino di veder salire la quota di mercato dall'11,7% al 15,2%. Ciò è avvenuto in un periodo storico in cui l'interesse verso gli smartphone continua a calare.

Apple ha riconquistato la seconda posizione con 50,4 milioni di unità vendute per una quota di mercato del 15,2% e un'incredibile crescita del 20,8% anno su anno.

La crescita a due cifre del mercato degli smartphone nei primi trimestri del 2021 si è conclusa nel terzo trimestre del 2021 (3Q21) poiché le spedizioni in tutto il mondo sono diminuite del 6,7% anno su anno […] basso terzo trimestre, il calo effettivo è stato oltre il doppio della previsione di crescita del -2,9% […]

Tuttavia, come abbiamo notato all'inizio della settimana, ciò è in gran parte dovuto al tempismo della mela.

Storicamente, le vendite di lancio degli ultimi iPhone vengono effettuate a settembre, che fa parte del quarto trimestre fiscale di Apple (noto anche come calendario Q3). Questo era vero per ogni lancio dall'iPhone 5 all'iPhone 8.

Le cose sono diventate più complicate dopo, tuttavia, e il lancio di iPhone 12 dell'anno scorso è stato tra quelli che hanno visto un lancio successivo. L'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro sono stati messi in vendita a ottobre, mentre mini e Pro Max non erano disponibili fino a novembre. Ciò significa che nessuna di queste vendite ha contribuito alle entrate fiscali del quarto trimestre di Apple. Al contrario, l'iPhone 13 è stato messo in vendita il 24 settembre, fornendo una settimana di vendite nel quarto trimestre.