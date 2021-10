Continua a calare l'interesse verso gli smartphone, pare

Le spedizioni globali di smartphone diminuiscono del 6,7% su base annua nel terzo trimestre del 2021, secondo quanto riportato da IDC.

Smartphone: le spedizioni stanno diminuendo

International Data Corporation (IDC) ha pubblicato oggi un nuovo rapporto di ricerca in merito al numero di spedizioni che il mercato della telefonia mobile ha visto per il terzo trimestre di quest'anno. Il report suggerisce che in questi tre mesi sono state spedite 331,2 milioni di unità, con un calo del 6,7% su base annua.

I numeri sono peggiori delle aspettative degli analisti e evidenziano un calo del 2,9% per il terzo trimestre del 2021. Il rapporto cita i problemi della catena di approvvigionamento globale, la carenza di chipset e i fattori stagionali come ragioni principali del declino.

Il sito aggiunge inoltre che regioni come l'Europa centrale, l'Europa orientale e la regione Asia-Pacifico (esclusi Giappone e Cina) hanno registrato il più grande calo su base annua del 23,2% e dell'11,6%.

Tuttavia, mercati come gli Stati Uniti, l'Europa occidentale e la Cina hanno registrato un calo complessivo rispettivamente del -0,2%, -4,6% e -4,4%.

Il colosso sudcoreano Samsung rimane il leader di mercato con spedizioni di 69 milioni di unità, coprendo il 20,8% della quota di mercato nel terzo trimestre di quest'anno. C'è da dire che la società ha registrato un calo del 14,2% su base annua nel terzo trimestre del 2021.

Apple occupa il secondo posto con 50,4 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 15,2%, e ha registrato un aumento del 20,8% anno su anno. Xiaomi, il marchio cinese, all'ultimo gradino del podio, ha spedito 44,3 milioni di unità, conquistando una quota di mercato del 13,4% e registrando un calo del 4,6%.

Vivo e OPPO sono a pari merito per la quarta posizione, con spedizioni rispettivamente di 33,3 milioni di unità e 33,2 milioni di unità, con quote di mercato del 10,1% e del 10,0%. Le spedizioni per Vivo sono cresciute del 5,8% su base annua, mentre quelle di OPPO sono aumentate dell'8,6% su base annua alla fine del terzo trimestre.

Counterpoint Research ha recentemente pubblicato un rapporto per le vendite di telefoni nel mercato cinese, che ha visto 76,5 milioni di spedizioni nel terzo trimestre del 2021, un calo del 9% su base annua e un aumento del 3% su base mensile.

Nel mercato cinese, Vivo è in testa con una quota di mercato del 23%, mentre OPPO si aggiudica il secondo posto con una quota di mercato del 20%. Honor e Xiaomi sono in terza e quarta posizione.