Apple ha molta fiducia nel nuovo iPhone 14: venderà tantissimo

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple abbia molta fiducia nei confronti del suo nuovo ed imminente flagship, l’iPhone 14 (e in tutte le sue declinazioni). Si dice che la compagnia stia pensando di produrre otlre 90 milioni di unità dei suoi futuri dispositivi premium.

Si dice che la mela abbia chiesto ai suoi fornitori di costruire oltre 90 milioni di iPhone 14. La compagnia americana di fatto prevede di spedire oltre 220 milioni di telefoni nel corso dell’anno corrente. A riportarlo è il giornale di Bloomberg che cita fonti interne vicine alla questione.

Apple e la proiezione di iPhone 14 sul futuro

Sicuramente l’azienda di Tim Cook prevede di puntare su utenti facoltosi; inoltre gli iPhone non hanno concorrenza nel mercato in quanto sono gli unici prodotti con sistema operativo iOS. Tutti i brand stanno subendo la crisi nel settore della telefonia a causa del rallentamento della domanda, ma Apple in particolar modo sembra resistere bene alle intemperie.

A riportare questi dati ci ha pensato il portale di IDC che afferma che il mercato dei telefoni si ridurrà al 3,5%, un valore terribile dopo il crollo al 9% avvenuto nell’ultimo trimestre dell’anno corrente. Come detto, Apple ha fiducia nel futuro e nelle prestazioni dei suoi dispositivi. Inoltre, con Huawei fuori dai giochi nel settore dei flagship, la concorrenza si è indebolita molto. Non di meno, anche le vendite di Android phones hanno visto una flessione.

Facciamo il punto: fino allo scorso anno, la mela sappiamo che ha mantenuto i dati di vendita a 75 milioni ma nel 2021 ha aumentato tale cifra a 90 milioni. Anche secondo Bloomberg le vendite di iPhone continueranno ad essere in positivo nel breve e lungo periodo.

Giusto come “remind me”, Tim Cook svelerà i nuovi iPhone 14 a settembre; i modelli Pro avranno un nuovo design sullo schermo con foro e pillola al seguito al posto del notch, una main camera da 48 Megapixel, una selfiecam con autofocus più rapido e un processore Apple Bionic A16 di nuova generazione.

