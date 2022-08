Apple rilascia la terza beta pubblica di macOS 13 Ventura

Apple ha appena rilasciato la nuova beta (la terza, per la precisione) di macOS 13 Ventura agli utenti beta pubblici. Anche i non programmatori potranno dunque testare le funzionalità del firmware in arrivo a metà settembre per computer della mela. Se ci fate caso, questa versione arriva due settimane dopo la seconda beta pubblica.

Gli interessati potranno andare sul sito ufficiale di Apple, scaricare così l’update di macOS 13 Ventura dalla sezione “Aggiornamento software” dalle preferenze di sistema e il gioco sarà fatto.

macOS 13 Ventura: cosa cambia con il nuovo software di Apple?

I‌l nuovo firmware di macOS Ventura‌ è ricco di novità, ma la più interessante è sicuranente Stage Manager, un nuovo modo di gestire le applicazioni in background in multitasking. Il software mette un’app in primo piano e le altre le “sposta” al lato, sempre pronte all’uso.

Citiamo poi Continuity Camera che è una modalità che permette di usare l’iPhone di ultima generazione come webcam del proprio laptop. Ovviamente serve un supporto di terze parti.

Handoff si arricchisce di funzionalità: si può rispondere alle telefonate da Mac trasferendole così da un device all’altro. Ottime features anche per l’app Mail e Messaggi. SharePlay ora è più completo e anche FaceTime stesso.

Finalmente vedremo le app Meteo e Orologio su Mac, un nuovo menù delle impostazioni (ora preferenze di sistema in stile iOS e iPadOS), nuovi gruppi in cooperazione per le schede in Safari e molto altro ancora. Molto simpatico il nuovo software per la gestione delle password. Non vediamo l’ora di conoscere la stabile di questo fantastico aggiornamento per computer della mela, fissi e portatili. Dovrebbe arrivare a metà settembre, subito dopo la presentazione dei nuovi iPhone 14 e Apple Watch Series 8.

Se volete fare oggi un buon affare, vi consigliamo l’acquisto del MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 a soli 1074,00€ su Amazon con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.