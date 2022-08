Apple ha già finito lo sviluppo di iOS 16: il debutto è alle porte

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, sembra che Apple abbia terminato lo sviluppo di iOS 16 già la scorsa settimana, con un anticipo di ben sette giorni rispetto alla roadmap prefissata. Come tutti sappiamo oramai, l’evento di lancio dei nuovi terminali è previsto per il 7 settembre, anche se dobbiamo attendere l’ufficialità da parte della compagnia.

Andiamo con ordine: il giornalista di Bloomberg afferma che gli esperti programmatori della mela hanno concluso il lavoro su iOS 16 pochi giorni fa. Questo vuol dire che Apple non inserirà nuove funzionalità nelle prossime beta che arriveranno prima della versione stabile prevista per il debutto a seguito del keynote autunnale.

iOS 16 è pronto: ecco le ultime novità

Nel corso della sua ultima edizione della newsletter Power On, Gurman ha detto che iOS 16 e watchOS 9 arriveranno a settembre subito dopo il debutto di iPhone 14 e Apple Watch Series 8. iPadOS 16 e macOS Ventura invece, saranno distribuiti ad ottobre. Riportiamo di seguito le parole del giornalista:

L’aggiornamento iOS 16.0, su cui gli ingegneri Apple hanno terminato di lavorare la scorsa settimana, dovrebbe essere lanciato a settembre insieme a watchOS 9. Tali aggiornamenti corrisponderanno al nuovo hardware. Gli aggiornamenti di macOS Ventura e iPadOS, d’altra parte, sono ora previsti per ottobre (dopo i ritardi relativi a Stage Manager al software iPad) per adattarsi alla nuova formazione hardware.

Quali sono le novità principali del nuovo firmware?

Abbiamo tutti visto in anteprima le funzionalità esclusive di iOS 16 durante la WWDC di giugno; troveremo una nuova schermata home personalizzabile con widget , la possibilità di modificare un messaggio iMessage anche dopo l’invio, nuove features per la mail, iCloud Shared Photo Library, una nuova app Home e non solo. Vedremo nuovamente la percentuale della batteria all’interno dell’icona presente sulla parte superiore dello schermo.

Il keynote si dovrebbe tenere il 7 settembre (di mercoledì); nello show vedremo quattro nuovi iPhone, tre nuovi iPad e gli orologi della line-up Watch Series 8.

