Alla fine è successo. Apple ha fatto quello che Netflix ha sempre sognato di fare: vincere un Oscar. Di fatto, durante la novantaquattresima edizione della cerimonia per i migliori film internazionali, CODA, la pellicola esclusiva distribuita sul servizio Apple TV+ ha vinto il premio come miglior film. Non era mai successo che la statuetta andasse ad un prodotto pensato per lo streaming on demand.

CODA ha ricevuto oggi tre premi durante la cerimonia degli Oscar, ma ha vinto soprattutto il premnio come miglior film in assoluto. Giusto per completezza, la mela ha acquisito il film da Sundance nel 2021.

Apple vince il premio come miglior film con CODA

Dopo pochi anni di servizio, Apple ha già battuto la concorrenza diventando la prima piattaforma di streaming on demand a vincere il premio come “miglior film”. La pellicola ha vinto anche il premio per la miglior sceneggiatura non originale e per il miglior attore non protagonista (Troy Kotsur è il primo utente sordomuto ad ottenere un simil riconoscimento).

Per chi non lo sapesse, il film è stato presentato in anteprima al Sundance del 2021 e Apple si è assicurata i diritti di streaming con un contratto da record (25 milioni di dollari).

Tuttavia, dobbiamo dirlo: il film non è stato un successo a prima botta. Inizialmente, le critiche sono state contrastanti, ma c'è da dire che i premi sono arrivati nei mesi seguenti e adesso ha ottenuto il massimo riconoscimento.

Per quanto riguarda il numero di abbonati ad Apple TV+, questo sembra che stia continando a crescere sempre più ma con un ritmo non troppo elevato. Il merito è in parte anche di Ted Lasso e di The Morning Show. Sicuramente CODA porterà nuovi utenti su questo servizio; il guanto di sfida a Netflix è stato lanciato, ma non dimentichiamoci del terzo grande protagonista: Disney+, pronto a tutto per conquistare il cuore degli utenti.