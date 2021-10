iPadOS: noi lo vogliamo proprio così (CONCEPT)

Quando Apple ha presentato iPadOS 15, molti utenti sono rimasti delusi dal fatto che non siano state apportate tante modifiche. Tuttavia, una caratteristica è diventata piuttosto popolare e questa è contestuale alle “note rapide”.

iPadOS deve rendere le app fluttuanti uno standard

Per chi non lo sapesse, “nota rapida” è la prima applicazione che può fluttuare e navigare all'interno della UI di iPadOS, anche al di sopra di altri software. Praticamente è come i software che vediamo su Android o sui Galaxy Z Fold.

Nello specifico, il software in questione è abbastanza utile e abbastanza intelligente, in quanto consente agli utenti di aggiungere collegamenti, dati avanzati e disegni. Ma cosa succede se questo stesso paradigma dell'interfaccia utente viene utilizzato per altri strumenti?

Prima di tutto, parliamo di due app che Apple apparentemente si rifiuta di portare sull'iPad. Quali?

Ci stiamo riferendo, ovviamente, alla calcolatrice e al meteo, due software indispensabili su iPhone ma che l'azienda non vuole introdurre sui dispositivi di grandi dimensioni per motivi a noi sconosciuti.

Di fatto, ci siamo domandati: perché non utilizzare la stessa interfaccia utente di nota rapida per portare queste due app su iPadOS?

Quando avete bisogno di una calcolatrice, vi basterà semplicemente scorrere verso l'esterno dall'angolo dello schermo. Potreste fare rapidamente equazioni e persino copiare/incollare numeri nei documenti. Sarebbe particolarmente utile quando si lavora in app come Fogli Google, Numbers ed Excel.

L'app del meteo invece, sarebbe utile quando si sta pianificando un viaggio o si sta per uscire di casa. Basta scorrere con uno slide sullo schermo e controllare le previsioni.

Ora probabilmente vi starete chiedendo come utilizzare queste app in stile note rapide. Immaginate un semplice pulsante nella parte superiore della finestra; basterà toccarlo o fare click su di esso per ottenere un menù di scelta rapida.

Apple potrebbe offrire diversi prodotti software integrati oltre alla calcolatrice, al meteo e alle note. E se si potesse aprire una pagina web in una finestra mobile di Safari, cambiare i controlli di HomeKit, spostarsi all'interno di Apple TV e via dicendo?

Ora ci sono molte app che non hanno senso in un sistema in stile Quick Note come questo; di fatto, per giochi, servizi di streaming e altre, è meglio rimanere a schermo intero o in visualizzazione divisa, ma ipotizziamo che gli sviluppatori potrebbero creare fantastiche applet di terze parti con la UI delle Quick Note.

Questo tipo di nuova funzionalità vi consentirebbe effettivamente di avere quattro app in contemporanea sullo schermo: due in visualizzazione divisa, una in slide over e una in Quick Note. Non sarebbe meraviglioso?