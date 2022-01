Apple guarda al metaverso: il visore è in cantiere

Poche ore fa, Li Nan, co-fondatore ed ex vicepresidente di Meizu, ha condiviso notizie interessanti su un prodotto Apple in arrivo. Nan ha dichiarato che il produttore di iPhone sta lavorando a un nuovo paio di “occhiali 8K“.

Il visore di Apple è davvero in cantiere e avrà lenti 8K

L'ex dirigente dell'ex produttore cinese di smartphone ha condiviso le informazioni sul suo account ufficiale Weibo (un sito web di microblogging cinese). Nel post sui social media, il funzionario di Meizu ha condiviso questa notizia per togliere i dubbi a coloro che erano ancora scettici sul mondo del metaverso, affermando che anche Apple intende entrare in questo settore.

In altre parole, questo prodotto del colosso di Cupertino sarà un visore VR/AR che consentirà agli utenti di entrare nel metaverso. Sfortunatamente, si è astenuto dal rivelare altri dettagli più fini in merito a questa questione.

Dobbiamo segnalare che questo è in linea con i precedenti rapporti emersi in rete che affermavano che la mela stesse lavorando al suo primo visore VR. Inizialmente, si credeva che questo gadget sarebbe stato lanciato entro la fine dell'anno, ma voci recenti suggeriscono un debutto posticipato al 2023.

Apparentemente, l'headset VR di Apple avrà prestazioni degne di un computer Mac con Silicon M1 e utilizzerà anche la stessa USB di tipo C da 96 W del MacBook Pro da 14 pollici. Ora, l'ex funzionario Meizu accenna anche al suo supporto nativo per la risoluzione 8K.

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha affermato che il wearable del marchio ospiterà due processori, uno dei quali è un chip basato su 5 nm mentre l'altro è un chipset più piccolo basato su 4 nm. Entrambi saranno prodotti dal più grande OEM di chip a contratto del mondo, TSMC. Il SoC di fascia alta offrirà una potenza di calcolo che rivaleggia con i chip M1 presenti nei nuovi Mac, mentre quello di fascia bassa sarebbe dedicato ai vari sensori e ai relativi componenti dell'headset in questione. Il lancio è previsto nel primo trimestre del prossimo anno, quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.