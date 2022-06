Apple: gli occhiali AR arriveranno alla fine del 2024

Stando a quanto si apprende online, sembra che i primi occhiali AR di Apple arriveranno fra meno di due anni, unitamente alla seconda iterazione del visore per la realtà mista.

Qualcuno si potrebbe domandare: “Ma il primo headset deve ancora arrivare?” Esattamente. L’OEM di Cupertino sta studiando dei nuovi prodotti per il prossimo futuro e un visore è nell’ordine delle cose. Dovrebbe essere in grado di combinare le tecnologie per la realtà virtuale con quella mista in un unico device.

Oggi si apprende dal noto analista di Haitong Intl Tech Research Jeff Pu, che i primi occhiali saranno svelati a fine 2024.

Apple: cosa sappiamo sugli occhiali AR?

Facciamo il punto della situazione: in una nota appena avvistata dai colleghi di 9to5Mac, l’analisi as ha dichiarato che il principale fornitore di pannelli per wearable Apple sarà Luxshare. I nuovi gadget (non solo indossabili da viso) avranno componenti di questa azienda. Pensiamo ai chip per Apple Watch Series 8, iPhone 14 e non solo. Anche il visore riceverà il supporto di questa realtà. Sugli occhiali però, sappiamo ben poco.

Secondo Pu, ci sarà da attendere; almeno due anni e mezzo, a quanto pare.

Come detto, i dettagli sono ancora avvolti nel mistero. Al contrario del visore, gli occhiali saranno profondamente legati all’ iPhone. L’headset sarà in grado di funzionare stand-alone, grazie anche alla potenza del processore che si dice essere simile all’M1 Pro.

Gli Apple Glasses saranno un complemento per l’iPhone, in un modo molto simile a quanto abbiamo visto con i primi Apple Watch nel 2015.

Il visore avrà un design gigante in linea con quello che abbiamo visto in altri modelli di Lenovo, Meta e non solo. Funzionerà in maniera indipendente.

Mentre tutti si concentrano su questo prodotto, Pu parla di un nuovo articolo (gli occhiali AR) che sono ancora avvolti nel mistero. Lui ritiene che l’headset invece, verrà svelato durante il keynote della primavera del 2023.

