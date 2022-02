Apple: gli inviti per il keynote di primavera arriveranno domani?

Gli inviti all'evento Apple di primavera potrebbero essere inviati già domani; ecco cosa è emerso dalle precedenti indiscrezioni trapelate sul web.

Di fatto, gli inviti per l'atteso keynote della mela di inizio anno potrebbero essere inviati domani se i rapporti recenti si riveleranno corretti… anche se non sappiamo se, alla luce delle tensioni fra Russia-Ucraina, lo show andrà in onda o meno.

Apple: keynote previsto per l'8 marzo?

All'inizio di febbraio, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple aveva in programma di ospitare un evento speciale martedì 8 marzo. Il giornalista ha quindi ribadito l'indiscrezione di un evento l'8 marzo nella sua newsletter “Power On“. La mela tende a inviare inviti una settimana prima dei suoi keynote; in poche parole, domani i media internazionali dovrebbero ricevere la partecipazione a seguire l'evento (anche stavolta online) per la settimana seguente.

L'anno scorso, la compagnia ha scelto di tenere il suo evento primaverile ad aprile, ma in passato l'azienda ha sempre scelto marzo per i suoi show di inizio anno.

L'OEM di Cupertino ha recentemente archiviato tre nuovi modelli di Mac, un iPad e un iPhone nell'Eurasian Economic Database, il che suggerisce che il lancio di nuovi dispositivi è imminente. Tim Cook ospita anche la maggior parte dei suoi eventi il ​​martedì, quindi nel complesso, la data dell'8 marzo sembra molto plausibile.

L'evento di primavera dovrebbe includere almeno l'annuncio dell'iPhone SE 5G e dell'iPad Air di quinta generazione. Dovremmo assistere al rilascio del Mac Mini con M1 Pro/Max.