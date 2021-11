Apple fa un passo indietro sulle riparazioni di iPhone 13

Apple afferma che, alla fine dei fatti, consentirà la riparazione dello schermo dell'iPhone 13 da parte anche di aziende di terze parti.

Quando il nuovo melafonino è stato rilasciato per la prima volta a settembre, le aziende di terze parti hanno subito notato che se si sostituiva il display, il Face ID smetteva di funzionare. Ora, la compagnia sta facendo marcia indietro su questa decisione di limitare le riparazioni dello schermo degli ultimi iDevice, secondo un nuovo rapporto di The Verge.

Come aveva osservato iFixit la scorsa settimana, questa modifica al processo di riparazione dell'iPhone 13 significava che le officine avrebbero dovuto spostare un minuscolo chip di controllo dallo schermo originale al nuovo schermo per mantenere il supporto Face ID.

A seguito del contraccolpo, Apple ha riferito a The Verge che prevedeva di implementare un aggiornamento software che “avrebbe richiesto il trasferimento del microcontrollore per mantenere il Face ID funzionante dopo una sostituzione di schermo“.

Il rapporto spiega:

Subito dopo il lancio dell'iPhone 13, gli esperti di riparazione hanno scoperto che la sostituzione degli schermi dell'iPhone 13 avrebbe rotto il Face ID a meno che non si fosse spostato anche su un minuscolo chip di controllo dallo schermo originale. È un processo complesso che rende proibitivo uno dei tipi più comuni di riparazione per le officine indipendenti. (Le officine di riparazione autorizzate da Apple, d'altra parte, hanno accesso a uno strumento software che può far accettare a un telefono un nuovo schermo.) P

er le officine di riparazione indipendenti, le cose potrebbero presto diventare più semplici, tuttavia, come Apple dice a The Verge che uscirà un aggiornamento software che non richiede il trasferimento del microcontrollore per mantenere attivo Face ID dopo uno scambio di schermo.