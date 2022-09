Apple: ecco iOS 16.1 Beta 1 per iPhone e Apple TV

Apple ha appena rilasciato la prima beta di iOS 16.1 per sviluppatori e programmatori. Non di meno, è arrivata anche la versione speciale per il software della Apple TV.

La nuova iterazione è arrivata pochissimi giorni fa, precisamente martedì, subito dopo il debutto pubblico di iOS 16. Gli sviluppatori e utenti interessati potranno scaricarla mediante OTA dalle impostazioni. Come sempre, vi ricordiamo che serve avere un account dedicato e registrato presso l’Apple Developer Center ma, se non siete dei programmatori, vi invitiamo a non installarla sul vostro iPhone principale. Potrebbe essere piena di bug, lag e problemi vari ed eventuali. Aspettate sempre le versioni stabili.

iOS 16.1: cosa cambia con il software di Apple?

Ad oggi non si sa ancora cosa ci sia di nuovo nell’ultima beta del software. Di sicuro, possiamo vedere tutte le ultime funzionalità di iOS 16 che abbiamo visto finora ma pare che la compagnia voglia aggiungere il supporto agli eventi sportivi “live” direttamente nella lock screen. Immaginate che bello sarebbe vedere il widget della partita della vostra squadra del cuore direttamente nella schermata di iPhone, i risultati in diretta della Formula 1, degli incontri di kick boxing e via dicendo.

Non di meno, potremmo assistere anche alla famosa feature “iCloud Shared Photo Library”, l’innovativa funzionalità che serve per condividere con un tap le proprie foto con amici e parenti. Non di meno, dobbiamo ancora vedere l’app Freeform, i nuovi aggiornamenti al Game Center, la condivisione delle chiavi in Apple Wallet e non solo.

Fra le altre cose, l’azienda ha anche rilasciato la prima beta di tvOS 16.1 per sviluppatori; come si scarica il firmware su Apple TV? Bisogna avere un account dedicato e utilizzare Xcode.

L’aggiornamento si concentra sulla risoluzione di bug e su miglioramenti invisibili al grande pubblico, celati quasi tutti nel codice sorgente per migliorare la stabilità del firmware in questione. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Vi segnaliamo che iPhone 14 da 128 GB in colorazione viola è disponibile su Amazon al prezzo di 1029,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo del device.

