Apple: ecco come farà a guadagnare 1 triliardo di dollari

Un professore della New York University afferma che se Apple continuerà ad espandere le sue varie attività, le sue entrate annuali raggiungeranno l'incredibile cifra di 1 trilione di dollari. Attraverso acquisizioni e investimenti in banche, ricerca e salute, l'OEM di Cupertino sarà in grado di raggiungere quel numero entro il 2030.

Come farà Apple a raggiungere il triliardo di dollari entro il 2030?

A gennaio, Apple è diventata la prima società per azioni al mondo a raggiungere un valore di mercato di 3 trilioni di dollari. Sebbene sia un gigante nei numeri di capitalizzazione di mercato, è ancora in ritardo rispetto alle altre società in termini di entrate.

Scott Galloway, professore di marketing alla New York University, sta suggerendo come farà Tim Cook a raggiungere un trilione di dollari di entrate annuali e sottolinea che, al momento, ottiene 366 miliardi di dollari in entrate ogn anno. Stiamo parlando di una cifra inferiore rispetto a quella di Amazon (470 miliardi) e Walmart (559 miliardi).

Galloway afferma che ci sono molte aree in cui Apple potrebbe lavorare per raggiungere quel livello. Finora infatti, l'azienda ha dovuto espandersi e conquistare il mercato in vari modi. Un esempio? Pensiamo al suo ecosistema di servizi e piattaforme, attualmente uno dei più redditizi sotto tanti punti di vista. Sicuramente i guadagni e gli utenti di Apple Music, Fitness+, TV+ e Arcade non sono alla pari dei competitor, ma quel che è certo è l'enorme margine di miglioramento che hanno da qui ai prossimi 8 anni.

Non di meno, per espandersi ulteriormente, il colosso di Cupertino ha bisogno di capitale. Il professore della NY University pensa che Apple dovrebbe disporre di ben 126 miliardi di dollari all'anno da investire in varie attività, anche attraverso acquisizioni. Abbiamo anche visto la recente acquisizione di Peloton, ma ce ne sono molte altre all'orizzonte. Il piano espansionistico della mela non è che agli inizi. In più, Tim Cook dovrebbe approdare anche nel settore dell'automotive, con la prima Apple Car.