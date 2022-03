Apple è stata multata per nove settimane di fila

Secondo quanto si legge, Apple è stata nuovamente multata poiché non ha rispettato pienamente l'imposizione dell'ente antitrust olandese di aprire il suo App Store alle forme di pagamento esterne al negozio proprietario.

Notiamo che l'ACM, dal gennaio scorso, ha sanzionato l'OEM di Cupertino per un totale di 5 milioni di euro a settimana. Tuttavia, la compagnia non sembra vedere alcune problema con le multe, anche perché non sembra che, dopo le prime, abbia deciso di effettuare un cambio di rotta. Ad oggi, ha ottenuto un totale di 45 milioni di euro da saldare contro l'ente olandese.

Perché Apple è stata multata?

Per ogni software presente in un iPhone, c'è sempre stato un obbligo: gli utenti possono scaricare le app dallo store proprietario, mentre gli sviluppatori non possono consentire metodi di pagamento esterni. Non di meno, Apple prende una commissione del 15 o 30% a seconda del programma di riferimento. Questo canone è conosciuto – in gergo – come “tassa Apple”.

Sono sempre di più le società terze che hanno iniziato ad imporsi a questo regime e molti enti per i diritti dei consumatori hanno cominciato a porsi domande su questo metodo. Si ipotizza che Apple abbia abusato della sua posizione dominante sul mercato ed ecco perché l'ACM ha deciso di chiedere un freno a tali manovre, esortando la mela ad aprirsi ai pagamenti esterni all'App Store. Tutavia, l'azienda ha scelto di non dare peso a questa richiesta e l'ente ha continuato a multare – di tutta risposta – il colosso americano.

Si stima anche che, proprio questa settimana, Tim Cook abbia presentato una nuova proposta per cercare di fermare le sanzioni; non sappiamo come andrà a finire. Se le cose non dovessero cambiare, settimana prossima Apple riceverà l'ennesima multa (la decima) che porterà il totale a ben 50 milioni di euro.

Come andrà a finire? Ad oggi è impossibile prevederlo, ma vi terremo aggiornati. Restate connessi.