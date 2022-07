Apple e Jony Ive: c'è l'ADDIO, è UFFICIALE

Brutte notizie: Apple ha appena concluso la partnership strategica con il noto designer amico di Steve Jobs, Jony Ive. Dal 2019 infatti, l’uomo si è licenziato dalla mela e ha aperto la sua società e ha continuato a lavorare da esterno. Ora però, siamo arrivati al punto di rottura, secondo quanto detto dal New York Times.

Apple e Jony Ive: perché si sono “lasciati”?

L’OEM di Cupertino e Ive ci hanno dato un taglio. La separazione non sarà rilevante come quella di Totti e Ilary a cui stiamo assistendo in questi giorni, ma ci andiamo vicino. Scherzi a parte, la società di Ive e quella di Cook hanno interrotto una relazione durata oltre 30 anni. Grazie a Jony abbiamo avuto il design di iPhone, iPad, Apple Watch, dei Mac, degli store della mela e non solo.

Nel 2019 l’uomo ha aperto il suo studio di design e da allora Apple è stato il suo cliente principale: ha continuato a lavorare con il colosso americano come fornitore esterno e addirittura si diceva che fosse coinvolto nel progetto Apple Car.

Al momento della partenza nel 2019, Apple aveva firmato un accordo con LoveFrom (la compagnia di Jony) per un valore di 100 milioni di dollari per cinque ani. Tuttavia la clausola era molto limitante: la società esterna non poteva collaborare con lavori esterni competitivi.

Le due realtà hanno scelto di non rinnovare il contratto; i dirigenti di Apple hanno messo in dubbio le qualità di Ive e il suo pagamento. Inoltre, molti dipendenti dell’azienda di Cupertino stavano lasciando la società per passare a LoveFrom.

Sembra che sia stato proprio l’Apple Watch la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Apple sembra infatti più concentrata sulle funzionalità che sul design e questo ha creato dissapori a Jony Ive e al suo team. Ad ogni modo, adesso la supervisione dell’impatto estetico dei nuovi gadget della mela sarà affidato solo a Jeff Williams.

