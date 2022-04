Apple è il brand preferito dagli adolescenti: supera Rolex e PayPal

Apple è il marchio preferito degli adolescenti; si apprende inoltre, che aumenta il suo vantaggio rispetto a brand competitor come Venmo, Rolex o, anche sui sistemi di pagamento come PayPal.

Si apprene che i device e i servizi Apple sono ancora i “preferiti” dalla fascia di utenti “teen”; tuttavia, sempre più giovani scelgono di non utilizzare iCloud Private Relay; questo è quanto riferito dalla società di investimento Piper Sandler in un nuovo sondaggio emerso in rete.

Apple: la prima scelta dei teenager

Stando a quanto si apprende, l'87% dei teenager residenti negli USA utilizza e possiede un melafonino; non di meno, molti altri invece, sono in procinto di comprare un iPhone. Dai dati rivelati, si scopre anche che il 72% di loro usa le AirPods.

Apple Watch continua la sua avanzata fra i giovanissimi; rispetto allo scorso autunno, la sua quota di mercato sale di 3 punti percentuali. Sempre parlando di numeri, il 14% di loro intende acquistare un orologio della mela nei mesi a venire.

Nel campo degli orologi, il wearable di Cupertino continua a presentare la prima scelta per tutti gli adolescenti che hanno un alto reddito familiare; il 42% di loro lo preferisce anche ai gadget di altri brand di orologeria di lusso come Rolex… e non solo.

Veniamo ora ad Apple Pay: si scopre che questo è il servizio più popolare tra gli adolescenti; supra Cash App e Venmo negli USA, ma anche PayPal a livello internazionale.

Perché è così popolare questo servizio? Semplice: l'87% degli intervistati possiede un iPhone, di conseguenza predilige il sistema di pagamenti contactless proprietario.

Il sondaggio condotto si chiama “Taking Stock With Teens” ed è di Piper Sandler; gli esperti hanno chiesto a 7.100 adolescenti aventi un'età media di 16,2 anni e un reddito familiare medio di 69.298 dollari, le preferenze del marchio.

Voi cosa ne pensate? Condividete i risultati registrati dall'istituto di ricerca?