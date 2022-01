Apple deve "spegnere" le reti 2G sui suoi iPhone

La rete 2G ha una storia di oltre 30 anni e sono ancora molti i servizi che la utilizzano. Tuttavia, poiché la rete è molto obsoleta, è soggetta a meno attenzioni da parte dei provider e delle compagnie. Non di meno, ha troppe falle di sicurezza. Ora sappiamo che Google ha ufficialmente disabilitato la rete 2G nel sistema Android. La Electronic Frontier Foundation (EFF) vuole anche che Apple impari da Android e spenga la rete 2G su iPhone. BigG ha aggiunto uno switch nel suo ultimo s.o. che abilita o disabilita la funzione “Consenti 2G” nelle impostazioni della scheda SIM.

Perché Apple deve disattivare il 2G?

L'EFF ha elogiato l'approccio di Google e ha chiesto ad Apple di seguirne l'esempio. Inoltre, la fondazione vuole che Apple aggiunga anche la funzione di spegnimento della rete 2G nell'iPhone. Adesso infatti, questa opzione non è disponibile sul melafonino. L'EFF vuole questo nella speranza di migliorare la sicurezza degli utenti mobili perché ci sono troppe falle di sicurezza nella rete 2G.

Un po' di storia

La rete 2G è nata nel 1991 e ha una storia di oltre 30 anni. A quel tempo, non c'era molta considerazione per la sicurezza. La tecnologia non è molto buona confrontata con quella attuale e ci sono due principali rischi per la sicurezza:

In prumo luogo, la rete 2G utilizza una crittografia debole tra telefoni cellulari e ripetitori . Ciò consente agli hacker di intercettare facilmente le telecomunicazioni e i messaggi di testo degli utenti e persino di hackerare i telefoni cellulari senza inviare pacchetti di dati.

. Ciò consente agli hacker di intercettare facilmente le telecomunicazioni e i messaggi di testo degli utenti e persino di hackerare i telefoni cellulari senza inviare pacchetti di dati. In seconda istanza, non esiste una tecnologia di autenticazione della stazione base nella rete 2G. Pertanto, le stazioni base false sono prevalenti ed è probabile che i messaggi di spam e le chiamate moleste che molte persone ricevono siano effettuate da stazioni base false.

Questi sono solo due dei principali problemi di sicurezza, ma ce ne sono molti altri. Per esempio, gli Stati Uniti hanno comunicato che ritireranno gradualmente le reti mobili 2G entro il 2033

Secondo Reuters, il Regno Unito eliminerà gradualmente le sue reti mobili 2G e 3G entro il 2033. Questo permetterà al paese di rilasciare onde radio per le reti 5G e, infine, per il 6G.