Apple: cosa NON ci aspettiamo dal keynote di primavera

Apple ha annunciato che terrà un evento speciale martedì 8 marzo chiamato lo slogan “Peek Performance“, in cui dovrebbe annunciare un nuovo iPhone SE, iPad Air e almeno un nuovo Mac.

Si vocifera che Tim Cook abbia in serbo un anno impegnativo di annunci di prodotti per il 2022, inclusi nuovi Mac, almeno tre nuovi Apple Watch, nuovi melafonini e altro ancora.

Apple: ecco i prodotti che non vedremo a marzo

L'evento della prossima settimana è il primo dell'anno, ma ci saranno solo pochi dispositivi al seguito. Per aiutare a stabilire le aspettative prima dell'evento, abbiamo ipotizzato un elenco di prodotti che è improbabile che la mela annunci la prossima settimana; piuttosto nei prossimi mesi o addirittura nel 2023.

iMac 27″

Si prevede che l'OEM di Cupertino annuncerà almeno un nuovo Mac al suo evento la prossima settimana, ma è improbabile che si tratti di un iMac da 27″. Il vecchio modello continua a presentare un design vecchio di quasi 10 anni e SoC Intel ma si ipotizza che Apple stia lavorando ad una nuova iterazione che dovrebbe arrivare in estate.

AirPods Pro 2

Gli AirPods Pro di seconda generazione verranno lanciati quest'anno, ma non saranno presenti al prossimo evento di martedì 8 marzo. Il nuovo modello dovrebbe presentare un nuovo design più compatto, supporto per l'audio Lossless, una nuova custodia di ricarica e possibilmente alcune funzionalità di monitoraggio della salute.

Visore VR/AR

Sebbene la mela abbia lavorato sull'headset per molto tempo, le voci suggeriscono che questo prodotto non arriverà per il momento. Inizialmente Apple stava pianificando una presentazione per il visore a giugno, magari durante il WWDC, ma recenti segnalazioni hanno messo in dubbio questa sequenza temporale, suggerendo che un lancio nel 2023 potrebbe essere più probabile.

iPhone 14 e nuovi Apple Watch

Apple rilascia sempre i suoi iPhone e Apple Watch di punta in autunno, intorno a settembre o ottobre. Probabilmente, vedremo l'SE 2022 e un iPad Air con modem 5G.

Conclusione

In apparenza, l'evento Apple della prossima settimana sembra meno eccitante dei prossimi, ma includerà ancora alcune discussioni sui servizi dell'azienda e potrebbe offrire la data ufficiale del rilascio pubblico di iOS e iPadOS 15.4, insieme a macOS Monterey 12.3, che abilita Universal Control.