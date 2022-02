AirPods Pro 2 come Apple Watch: saranno SUPER innovative

Apple dovrebbe tenere un nuovo evento di lancio dei nuovi prodotti in primavera, a marzo o aprile; all'interno del prossimo keynte potremmo vedere il famigerato iPhne SE 3, il nuovo iPad Air V e un MacBook Air con SoC M2. In mezzo a tutto questo, ci sono anche segnalazioni relative ai tanto attesi AirPods Pro 2.

AirPods Pro: avranno sensori per il fitness

Ora c'è un nuovo rapporto che riferisce che i prossimi auricolari TWS con una funzione che Samsung ha sperimentato alcuni anni fa. Mark Gurman e Debby Wu di Bloomberg suggeriscono che i futuri modelli di cuffiette bluetooth premium presenteranno sensori di movimento per le funzionalità di monitoraggio del fitness propri come quelle dell'Apple Watch.

Le indiscrezioni suggeriscono inoltre che gli AirPods Pro di seconda generazione avranno un design rinnovato, privo di steli che scendono sotto le gemme. Si prevede inoltre che ci sia un chip aggiornato che offre funzioni avanzate relative all'audio come la cancellazione attiva del rumore e ulteriori miglioramenti, con conseguente miglioramento della durata della batteria.

Si afferma inoltre che gli auricolari potrebbero supportare Apple Lossless Audio Codec (ALAC) e se ciò dovesse accadere sul serio, ci troveremmo di fronte ai primi auricolari TWS del gigante tecnologico di Cupertino a supportare l'audio senza perdita di dati.

Un altro sviluppo interessante è che la custodia di ricarica potrebbe supportare l'emissione di suoni. Questo aiuterebbe gli utenti a ritrovarla in caso di smarrimento.

Attualmente, gli stessi AirPod emettono un “bip” quando si tenta di individuarli tramite l'app “Find My” (Dov'è). Inoltre, Kuo aggiunge che gli auricolari potrebbero subire una riprogettazione strutturale con un focus sul fitness che. Si vocifera che non saranno disponibili per l'acquisto fino al quarto trimestre del 2022, il che significa che saranno in vendita per il periodo natalizio.