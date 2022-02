Apple contro Caltech: si torna in tribunale

Un caso di violazione di un brevetto Apple sta tornando in tribunale circa due anni dopo che il produttore di iPhone è stato condannato a pagare 838 milioni di dollari di danni. Il nuovo processo prenderà in considerazione solo la somma assegnata e non rivisiterà la questione dell'infrazione.

Perché Apple deve tornare in tribunale?

Broadcom, uno dei fornitori di chip di Apple, è stato condannato a pagare altri $ 270 milioni; facciamo il punto di cosa sta succedendo andando un passo indietro.

Il California Institute of Technology (Caltech) ha citato in giudizio Apple nel 2016, sostenendo che i chip Broadcom utilizzati negli iPhone e in altri prodotti della mela violavano i brevetti Wi-Fi del college. Caltech ha vinto la causa nel gennaio 2020.

La giuria si è schierata con l'università secondo cui le tecnologie brevettate erano “la chiave per mantenere Apple competitiva nel mercato dei cellulari”. I tre patent Caltech al centro del caso riguardavano le prestazioni Wi-Fi e il bilanciamento della velocità con fattori come calore, potenza e dimensioni del chip.

L'OEM di Cupertino, ha detto, in quel momento, che avrebbe presentato ricorso, e successivamente ha cercato di far dichiarare nulli i brevetti senza riuscirci. Tuttavia, sembra che Apple abbia ora ricevuto il via libera per pagare l'ammontare del risarcimento accordato. Bloomberg ha twittato la notizia.

Ora è stato confermato sia da Bloomberg Law (paywalled) che da Reuters.

Apple Inc. e Broadcom Inc. hanno vinto un nuovo processo sui danni per violazione di brevetto sui brevetti del California Institute of Technology sulla tecnologia Wi-Fi dopo che una corte d'appello degli Stati Uniti ha emesso un verdetto con sentenza di pagamento di 1,1 miliardi di dollari. La corte ha anche affermato che Apple e Broadcom avessero violato due brevetti CalTech, ma ha ordinato un nuovo processo [sui danni].