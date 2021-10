Apple: ci sono ancora problemi alla fornitura, pare

I fornitori di Apple stanno faticando a mantenere la produzione nei tempi previsti a causa delle interruzioni di energia e di corrente in Cina.

Apple: cosa sta succedendo con i fornitori cinesi?

I fornitori del colosso di Cupertino in Cina stanno attualmente lottando per mantenere la produzione nei tempi previsti a causa delle diffuse interruzioni di corrente nella regione. Le aziende si stanno impegnando per mantenere la produzione in linea prima dell'arrivo delle festività natalizie.

Secondo un rapporto NikkeiAsia, le diffuse interruzioni di energia in Cina sono le ultime ragioni che hanno indotto i giganti della tecnologia a spostare la loro produzione dal paese asiatico. A partire da ora, i fornitori del gigante con sede a Cupertino, Amazon, e di molti altri brand ancora, stanno cercando di impegnarsi a mantenere la produzione secondo la roadmap e i tempi previsti. Una fonte ha parlato con il giornale Nikkei e ha rivelato che le interruzioni di corrente si stanno verificando a intervalli irregolari da più di tre settimane.

Ma ora, queste filiali cinesi stanno ricevendo ricevono avvisi frequenti in merito alle interruzioni di energia che avverranno nella settimana successiva.

Secondo quanto riferito, i fornitori Apple hanno già avvertito l'azienda che questo scenario sta minando seriamente la catena di approvvigionamento. Si legge che queste interruzioni potrebbero durare fino alla fine di quest'anno o forse anche di più. Inoltre, un altro problema è che le suddette realtà non sanno quali aziende riceveranno più potere e quali no.

Il rapporto ha aggiunto che un altra società partner della mela ha dichiarato che i governi locali stanno decidendo dove fornire elettricità in parte in base al valore dei prodotti fabbricati. La notizia arriva mentre l'OEM di Cupertino ha dichiarato l'intenzione di voler aumentare la produzione iniziale della sua serie iPhone 13 a 90 milioni di unità entro la fine di quest'anno: ciò segna un aumento fino al 20% rispetto ai 75 milioni di unità della serie iPhone 12 lanciata nel 2020.