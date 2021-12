Apple chiude alcuni suoi store a causa del CoVid-19

Apple chiude diversi negozi negli Stati Uniti e in Canada a causa della diffusione dei contagi da CoVid-19. Purtroppo, dall'inizio della pandemia nel 2020, l'OEM amricano ha chiuso più volte, molti dei suoi store al dettaglio in tutto il mondo.

Perché Apple sta chiudendo alcuni store in USA e in Canada?

Solo nel giugno 2021 tutti gli Apple Store nel mondo sono stati aperti in simultanea per la prima volta in 75 settimane, ma ora l'azienda ha deciso, ancora una volta, di chiudere alcuni dei suoi punti vendita negli Stati Uniti e in Canada a causa della nuova variante di Coronavirus.

Now on @TheTerminal: Apple shuts three stores on uptick in Covid-19 cases and exposures among employees — Brickell in Miami, Annapolis in Maryland, and Rideau Street in Ottawa. — Mark Gurman (@markgurman) December 15, 2021

Come riportato da Bloomberg, la compagnia ha temporaneamente chiuso i suoi negozi a Miami, Maryland e Ottawa in risposta al recente aumento del numero di casi di CoVid-19. La notizia arriva il giorno dopo che la società ha ripristinato il mandato per l'adozione delle mascherine in tutti i suoi negozi al dettaglio negli Stati Uniti.

Ora si nota che l'azienda ha temporaneamente chiuso tre negozi al dettaglio negli Stati Uniti e in Canada dopo un aumento dei casi e delle esposizioni di dipendenti alla nuova variante del Covid, un segno che la recrudescenza del virus sta minacciando le operazioni di vendita al dettaglio poco prima di Natale.

La società ha affermato che tutti i dipendenti dovranno effettuare un tampone prima della riapertura degli store. Le chiusure dei negozi a causa di un aumento dei casi interni di Covid durano in genere alcuni giorni.

All'inizio di questo mese, la società aveva già chiuso uno Store in Texas a causa di un'epidemia di COVID-19 tra i dipendenti. La nuova variante di Omicron rappresenta ora il 3% dei casi di Coronavirus negli Stati Uniti, il che sta sicuramente sollevando nuove preoccupazioni per Tim Cook e altre società della Silicon Valley.

Finora non è chiaro se il colosso di Cupertino abbia intenzione di chiudere più negozi in tutto il mondo, ma ciò sembra estremamente probabile considerando la diffusione delle varianti. L'unica arma che abbiamo per combattere questa guerra è il vaccino, that's it.