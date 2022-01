Apple celebra i 15 anni di partnership con RED

RED condivide il nuovo video “INSPI(RED)” per celebrare i 15 anni di partnership con il colosso di Cupertino, Apple. Scopriamolo insieme.

RED e Apple insieme da oltre 15 anni

Il mese scorso Apple ha celebrato 15 anni di partnership con (RED), un'organizzazione che sensibilizza gli utenti nella lotta contro l'AIDS. Ora l'organizzazione stessa ha deciso di celebrare tutti gli anni di collaborazione con la mela in un nuovo video che mette in evidenza alcuni dei successi ottenuti in questi anni.

Denominato “INSPI(RED)“, il video di un minuto mostra come Apple ha aiutato l'organizzazione con prodotti certificati (PRODUCT) RED in tutti questi anni. Parte del ricavato di ogni gadget di colore rosso va all'organizzazione per la lotta contro l'AIDS – e ora anche alla lotta contro il CoVid-19.

L'OEM di Cupertino offre una gamma di prodotti certificati (PRODUCT)RED, che include non solo alcuni modelli di iPhone e Apple Watch, ma anche custodie, cuffie Beats e altri accessori.

Durante la loro partnership di 15 anni, Apple e (RED) hanno raccolto insieme più di $ 270 milioni per il Fondo globale. (RED) ha anche iniziato a fornire risorse per ridurre gli impatti della pandemia di COVID-19. Questi sforzi includono test, dispositivi di protezione nelle comunità più colpite e molto altro ancora.

Il video completo è stato condiviso sul canale YouTube ufficiale di (RED) e potete guardarlo di seguito:

Vale la pena notare che, secondo l'organizzazione, gli aiuti alle comunità più colpite da CoVid-19 continueranno fino al 31 dicembre 2022. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito web ufficiale dell'organizzazione o sul sito di Apple.