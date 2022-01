Apple: gli schermi del futuro sono i Mini-LED

Le spedizioni di schermi mini-LED crescono considerevolmente man mano che Apple abbraccia sempre più la nuova tecnologia e la inserisce a bordo dei suoi prodotti commerciali.

I display Mini-LED prendono piede: Apple sposa la tecnologia

Nel 2021 l'OEM di Cupertino ha introdotto per la prima volta i pannelli Mini-LED nei suoi prodotti. Abbiamo visto i suddetti display nell'ultimo iPad Pro e nei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Mentre si prevede che i display OLED rimarranno i più popolari nel segmento, la spedizione di pannelli Mini-LED è cresciuta in modo significativo.

Display Supply Chain Consultants (DSCC) prevede nel suo ultimo rapporto che la spedizione di questi schermi per tablet dovrebbe crescere dell'80% entro il 2022, il che significa 9,7 milioni di unità. L'aumento è ancora maggiore se ci riferiamo ai pannelli Mini-LED per laptop, con 5 milioni di unità da spedire, il 150% in più rispetto allo scorso anno.

Per DSCC, Apple sarà il principale responsabile dell'aumento delle spedizioni di display Mini-LED nel 2022.

Dopo smartphone e TV, la prossima grande battaglia tra le tecnologie LCD e OLED apparirà nelle applicazioni IT: monitor, notebook e tablet. […]

Vale la pena notare che il rapporto non prevede che Mini-LED supererà OLED nel numero di spedizioni, almeno non per gli schermi dei notebook. D'altra parte, quest'anno si prevede che più tablet adotteranno Mini-LED. Le voci suggeriscono che l'iPad Pro di prossima generazione presenterà un display Mini-LED su entrambi i modelli da 11 e 12,9 pollici. In questo momento, il modello più piccolo ottiene ancora una versione LCD.

Si dice anche che il MacBook Air 2022 disporrà di un display Mini-LED, ma è improbabile che la feature diventi popolare nei laptop a causa del suo prezzo più alto rispetto ad altre tecnologie visualizzazione. Staremo a vedere.