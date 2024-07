Apple CarPlay: ora è possibile segnalare incidenti in Google Maps

Come ben sappiamo, Google Maps non dà solamente indicazioni sulla strada da prendere, ma segnala anche incidenti, condizioni del traffico e autovelox. Funzionalità che, a breve, saranno disponibili anche su CarPlay, mentre per Android Auto tutto ancora tace.

Comparso un nuovo pulsante triangolare

La possibilità di segnalare “impedimenti” su Google Maps è stata introdotta ormai diversi anni fa, nel 2019, sia per Android che per iOS. Questo pulsante nell’interfaccia di navigazione permette all’utente di far presente ingorghi, incidenti e altre problematiche rinvenute lungo il percorso, in modo tale da avvisare gli altri utenti della strada.

Una funzionalità certamente utile, ma che finora era disponibile solamente su dispositivi mobili: utilizzando Android Auto o CarPlay, infatti, non era possibile inviare segnalazioni proprie, pur visualizzando quelle ricevute da altri utenti. Ora le cose starebbero per cambiare, grazie a un aggiornamento in sordina lanciato solo per CarPlay, software Apple che permette di gestire app e altre funzioni iPhone direttamente sul display dell’automobile.

Ad accorgersene per primo è stato un utente di Reddit, che ha notato un nuovo pulsante triangolare sull’interfaccia. Premendolo, l’utente può segnalare diverse tipologie di criticità stradali, che includono:

Incidente

Rallentamenti

Lavori in corso

Chiusura corsia

Veicolo in panne

Oggetto su strada

Autovelox

Il nuovo aggiornamento sembrerebbe ancora in fase di distribuzione e quindi non disponibile immediatamente per tutti. Gli utenti che utilizzano Android Auto, invece, pare che debbano ancora aspettare: non ci sono indizi su una possibile integrazione anche nel software sviluppato da Google, anche se sembra un paradosso che a riceverlo sia stato per primo un sistema Apple.