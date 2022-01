Apple CarKey sarà compatibile con nuovi brand di automobili

Rapporto: la funzione CarKey di Apple arriverà sulle auto di altri brand oltre a quelle BMW. Il tutto è previsto per il debutto entro l'estate.

Apple CarKey: aumentano le auto compatibili

Nel 2020 al WWDC, la mela ha annunciato la sua funzione CarKey. Con questo, gli utenti possono sbloccare le loro auto con il chip U1 su iPhone e Apple Watch selezionati. Sfortunatamente, questa funzione ha avuto un'implementazione molto lenta poiché solo alcuni modelli BMW la hanno adottata. Ora, un nuovo rapporto indica che le cose stanno per cambiare.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On, la funzione CarKey di Apple è destinata alla sua prima espansione oltre BMW. Gurman ha detto che gli è stato detto che i modelli di Hyundai e della linea Genesis “saranno svelati entro l'estate“.

Ricordi CarKey, la funzionalità Apple annunciata un anno e mezzo fa che ti consente di sbloccare e avviare la tua auto dall'app Wallet del tuo iPhone? Non sarei sorpreso se non lo conoscessi, dato che Apple non ne parla da un po' e funziona solo su alcuni modelli BMW. Mi è stato detto che cambierà presto. In linea con i risultati del codice di diversi mesi fa in iOS 15, ho sentito che le prossime auto a ricevere supporto per la funzione saranno i modelli Hyundai e la sua linea Genesis. Mi è stato detto che la funzionalità verrà implementata entro l'estate.

Gurman sottolinea che questa partnership con CarKey è “un po' una svolta considerando la rissa pubblica di Apple e Hyundai sulla produzione dell'auto Apple circa un anno fa“.

All'inizio dello scorso anno, un'esplosione di notizie suggeriva che un accordo tra Hyundai e Apple per la produzione di Apple Car fosse imminente. Ma dopo un mese, Bloomberg aveva riferito che il costruttore coreano e la sua associata Kia Motors non erano affatto in trattative con Apple su un'auto a guida autonoma.

Nei documenti, i due brand hanno riconosciuto di “aver parlato con più aziende dello sviluppo di auto elettriche a guida autonoma“. All'epoca, Bloomberg suggerì che questi rapporti sulla partnership “facessero infuriare Apple, che mantiene segreti i progetti di sviluppo per anni e controlla i rapporti con i fornitori con spietata efficienza“.

Con CarKey, i conducenti possono sostituire le chiavi fisiche con i loro iPhone. Come Apple ha dimostrato durante il keynote del WWDC 2020, basta semplicemente tenere il melafonino vicino alla maniglia della portiera dell'auto per sbloccarlo utilizzando la tecnologia NFC.

Una volta dentro, occorre inserire l'iPhone nel lettore NFC o nel caricatore wireless per avviare l'auto. Se si dispone di un iPhone 11 o successivo, non bisogna nemmeno tirar fuori di tasca il telefono per sbloccare le portiere o avviare l'auto grazie al chip U1.

La chiave dell'auto non richiede l'autenticazione per impostazione predefinita, quindi può funzionare con un semplice tocco. Apple garantisce che il processo sia sicuro e basato su un token univoco condiviso tra l'iDevice e la macchina.

Anche se la batteria del tuo iPhone si esaurisce, la chiave dell'auto funziona ancora per un massimo di cinque ore aggiuntive tramite la modalità di riserva di carica.