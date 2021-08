La funzione appena brevettata relativa alla futura Apple Car consentirà ai proprietari di condividere le proprie auto con gli altri senza dover rilasciare le chiavi.

Apple Car: la funzionalità smart che serviva

Recentemente è stato segnalato che Apple fosse in trattative con diversi partner coreani in merito sviluppo della sua prima automobile intelligente; ora sono emersi ulteriori dettagli in merito.

Un brevetto depositato dall'azienda di Cupertino ha rivelato che i proprietari di Apple Car potranno autorizzare altri utenti a guidare l'auto senza rilasciare le chiavi. In effetti, sono stati depositati diversi brevetti relativi al veicolo della mela che coprono una vasta gamma di concetti e componenti.

Ovviamente, Apple Car non avrà bisogno di chiavi fisiche in quanto sarà gestita tramite un iPhone. Il mezzo avrà chiavi digitali che consentiranno la condivisione delle “Digital Keys” in maniera rapida ed immediata. Secondo i documenti del brevetto, il sistema consentirà a qualcun altro di guidare la propria vettura senza che il proprietario divulghi informazioni critiche e riservate.

Per essere chiari, il nuovo patent non riguarda la condivisione di passcode o dati di accesso critici che possono essere intercettati e utilizzati da terze parti.

Apple ha esplorato l'utilizzo di un framework basato su un toke temporane alimentato da un iPhone mediante un'app proprietaria. Simile a un passcode monouso, potrà essere utilizzato solo una volta e l'accesso all'auto sarà limitato dopo l'uso. Mancano ancora alcuni dettagli per questo concept di Digital Key.

Cosa succede quando un utente a cui è stato concesso l'accesso una tantum ai parcheggi ci va a fare la spesa in seconda istanta? Riuscirà a far ripartire l'auto? Bella domanda. Lo scopriremo soltanto nei mesi a venire.

Sebbene siamo ancora all'oscuro della data di presentazione dell'auto Apple, alcune fonti sostengono che il 2025 sia la data di lancio. Apple, tuttavia, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione definitiva in merito.

Apple

Elettronica