La joint venture automobilistica LG e Magna sembra essere apparentemente vicina alla firma di un accordo per la produzione della famigerata Apple Car.

Apple Car: qualcosa si muove?

“LG Magna e-Powertrain“, le aziende sarebbero “molto vicine” alla firma di un accordo con il produttore di iPhone per la costruzione del suo primo veicolo elettrico.

Secondo il rapporto del TheKoreaTimes , il contratto prevede che LG e Magna International fabbrichino i primi round di produzione di Apple Car. Al momento, il gigante di Cupertino prevede di lanciare il proprio veicolo elettrico entro il 2025. Per produrre i suoi veicoli elettrici, la società potrebbe collaborare con LG e Magna, stipulando una partnership che dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno.

All’inizio di quest’anno, avevamo riferito di varie voci e rapporti riguardanti la prima auto elettrica dell’azienda di Tim Cook. Avevamo anche riferito di potenziali partner di produzione, che includevano Hyundai e Kia, con una valutazione dichiarata di 4 miliardi di dollari USA. Tuttavia, gli accordi pare che siano saltati tutti, con le trattative concluse nel febbraio scorso.

Da quello che sappiamo finora, l’auto sarà marchiata esclusivamente sotto la bandiera di Apple: ciò significa che i partner di produzione agiranno solo come anelli della catena di approvvigionamento, in modo simile alla partnership con Foxconn e altri colossi per l’iPhone. Questo pare che sia stato il motivo per cui Kia e Hyundai hanno ritirato l’accordo.

Per chi non lo sapesse, si vocifera che Apple stia lavorando sul proprio veicolo elettrico dal 2015. Si prevede che la smart car EV in arrivo sia dotata di una rivoluzionaria tecnologia di guida autonoma e che arriverà anche con vari dispositivi elettronici interni. Quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.

