Apple cambia AppleCare+: in negozio disponibile solo in abbonamento

A partire dalla prossima settimana Apple introdurrà una novità significativa riguardo ad AppleCare+: in negozio e tramite i dispositivi Apple non sarà più possibile acquistare un piano di due o tre anni della polizza assicurativa che copre le sostituzioni o le riparazioni dei device dell’azienda di Cupertino. È quanto riportato in un tweet da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg.

Ciò significa che negli Apple Store non sarà più disponibile l’opzione di acquisto una tantum per pagare gli anni di garanzia extra, di conseguenza chi vorrà sottoscrivere AppleCare+ potrà farlo soltanto con un abbonamento annuale o mensile. Resta invece la possibilità di comprare i piani pluriennali tramite il sito ufficiale di Apple, anche se non è dato sapere per quanto ancora: è infatti probabile che la casa di Cupertino in un prossimo futuro renda gli acquisti di AppleCare+ disponibili solo in abbonamento.

In questo modo Apple otterrà introiti maggiori dalla voce servizi, che già oggi rappresenta una delle componenti più importanti dei guadagni, come confermano i dati dell’ultima trimestrale da record dell’azienda statunitense. Il motivo? Semplice: in assenza dell’opzione di acquisto singolo, gli utenti non potranno nemmeno più beneficiare dello sconto che fino ad oggi era stato riservato a chi completava il pagamento in un’unica soluzione.

Di fatto, quindi, AppleCare+ diventerà a tutti gli effetti un nuovo servizio in abbonamento della galassia Apple, che annovera tra gli altri iCloud+, Apple Music, Apple TV+ ed Apple Arcade. Con ogni probabilità, si tratta di una mossa da parte della casa di Cupertino di alleggerire il peso di quella che si può considerare a tutti gli effetti come una stagnazione del fatturato legato alla vendita degli iPhone (il fatturato di iPhone ha toccato quota 69,1 miliardi di dollari, in calo dello 0,8% rispetto all’anno precedente, complice soprattutto la frenata in Cina dovuta al ritorno in pianta stabile di Huawei).

Quella di AppleCare+ non è comunque l’unica novità di Apple in queste ultime ore. Come già spiegato in un altro articolo, in settimana è pronto a debuttare “Confetti”, un nuovo servizio di iCloud.