Apple, Confetti è il nuovo servizio iCloud per eventi e inviti

Secondo quanto riportato da Mark Gurman per Bloomberg, Apple sta per lanciare un nuovo servizio iCloud per la gestione di eventi e inviti. Stando alle indiscrezioni del noto analista, Confetti (questo il nome con cui è stato ribattezzato all’interno dell’azienda di Cupertino) andrà a rinnovare l’app Calendario, venendo così incontro alle richieste di tutte quelle persone che negli ultimi tempi confidavano in un salto di qualità.

L’ultimo report di Gurman descrive Confetti come “un nuovo modo di invitare le persone a feste, eventi e riunioni”, all’insegna di un rinnovamento dell’applicazione Calendario auspicato da tempo non solo dai possessori di iPhone ma anche da Apple stessa. Purtroppo il rapporto non fornisce molti altri dettagli sulla novità che la mela morsicata ha in serbo con l’introduzione del nuovo servizio, ma grazie al lavoro dei colleghi di 9to5Mac (i primi a “scovare” la nuova funzionalità nella beta di iOS 18.3) siamo in grado di darvi qualche altra informazione in più.

Il codice analizzato da 9to5Mac suggerisce che Confetti si integrerà con iCloud e avrà una versione web su iCloud.com. Per quanto riguardo il suo funzionamento, dovrebbe mostrare un elenco delle persone invitate a un determinato evento e di chi ha già confermato la sua partecipazione, il tutto con un’interfaccia più accattivante e moderna rispetto a quella proposta attualmente dall’app Calendario.

Il suo lancio dovrebbe avvenire già nel corso di questa settimana: a questo proposito, ci sono concrete possibilità che il servizio sia reso disponibile da subito anche qui in Italia, dal momento che è strettamente legato a iOS 18.3, la nuova versione del sistema operativo di iPhone che ha fatto il suo debutto a fine mese.

Dunque, chiunque abbia completato l’aggiornamento a iOS 18.3 potrà provare Confetti non appena sarà reso disponibile.

Per aggiornare il proprio iPhone all’ultima versione di iOS è sufficiente aprire l’app Impostazioni, andare su Generali e fare tap su Aggiornamento Software. Se il sistema restituisce un’opzione di aggiornamento, basta cliccare su Aggiorna ora per scaricare l’update e procedere con la sua installazione.