Apple brevetta una tecnologia che può prevenire gli incidenti

In queste ore scopriamo che Apple ha appena brevettato una rivoluzionaria tecnologia che potrebbe prevenire gli incidenti stradali; ma come funziona? In cosa consiste? Scopriamolo insieme.

Sappiamo che mancano pochi mesi al debutto dei nuovi iPhone 14. I melafonini dovrebbero arrivare sul mercato nei mesi a venire (settembre, a quanto pare) e unitamente a questi device, la mela potrebbe presentare i nuovi auricolari TWS AirPods Pro 2. I dispositivi dovrebbero giungere sul mercato entro la fine dell’anno. Dall’ultimo report emerso in rete scopriamo anche che potrebbero disporre di una funzione salva-vita unica.

AirPods con funzionalità salva-vita: Apple ci sta pensando

Si legge che l’OEM di Cupertino stia lavorando a degli AirPods aventi funzionalità sanitarie uniche; potrebbero essere in grado di misurare la frequenza cardiaca e forse, si dice che potrebbero aiutare a prevenire gli incidenti stradali in strada o nei cantieri. Ma come funzionerebbe tale feature?

Il brevetto cita un nuovo sistema di audio che permette di cambiare rapidamente il volume degli auricolari così che gli utenti possano sentire i suoni più impotanti vicino a loro; pensiamo a sirene, clacson e altro. Ad oggi, tale patent è depositato presso l’USPTO.

Il software dovrebbe essere in grado di ascoltare il suono circostante, capire la direzione e la velocità in cui si viaggi e non solo. Il tutto sfrutterebbe anche il sensore GPS. A questo punto, le cuffie abbasserebbero automaticamente l’audio di una canzone o un discorso in presenza di un incrocio o del traffico e via dicendo. Gli auricolari potrebbero perfino riprodurre un suono di alert per avvertire le persone.

Fra le altre cose, scopriamo che la mela ha anche brevettato un altro sistema sanitario: questa volta, il software dovrebbe porre rimedio alle posture sbagliate degli utenti.

