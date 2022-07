Apple rilascia un nuovo firmware per le sue AirPods: cosa cambia?

Apple ha appena rilasciato un nuovo software beta per le sue cuffiette Bluetooth, le AirPods. Vediamo insieme cosa cambia e quali sono le novità all’orizzonte.

Sappiamo tutti che la mela è solita rilasciare aggiornamenti firmware per i suoi wearable; di fatto, dopo la WWDC di giugno, ha anche distribuito i primi software in beta per smartphone, tablet e computer… e non solo. Nel corso del keynote ha svelato le funzionalità in arrivo sui suoi gadget ma adesso, con l’aggiornamento degli auricolari AirPods… cosa dobbiamo aspettarci?

AirPods: le novità del firmware in beta

La compagnia di Cupertino ha quindi iniziato a distribuire un nuovo firmware per i suoi modelli di cuffie Bluetooth; l’aggiornamento in questione riguarda le AirPods 2, 3, Pro e Max.

Il software ha i numeri di versione 5A5282d a 5A5304a. Adesso infatti, questo software è limitato ai soli sviluppatori e si scarica dal sito ufficiale della compagnia. Come sempre, vi ricordiamo che vi serve un account da programmatori per riceverlo.

Come si installa?

In primo luogo, bisogna aver installato sul proprio iPhone, iPad o Mac l’ultima beta di iOS 16, iPadOS 16 o macOS Ventura, il tutto insieme a Xcode 14 beta. L’azienda dichiara che l’iterazione del software beta contiene diversi miglioramenti relativi alla stabilità delle cuffie stesse, ma anche correzioni di bug e non solo. Quando tutto sarà concluso, il firmware arriva stabile su tutti i modelli presenti in commercio.

Intanto, se cercate un modello di wearable a buon prezzo vi segnaliamo le AirPods 3 in super sconto su Amazon a soli 169,15€ con spedizione gratuita e consegna celere in pochissime ore. Questi auricolari sono fantastici: hanno perfino il supporto all’audio spaziale e godono di una qualità sonora incredibile. Sono comodissime e la custodia di ricarica garantisce ore ed ore di autonomia con una singola carica. Non di meno, è presente anche la tecnologia MagSafe sulla cover.

