Apple ha appena brevettato una tastiera con tasti rimovibili che può fungere anche da mouse di precisione; questo è quanto si evince da un recente report depositato pochi giorni or sono.

Il MacBook di Apple più innovativo di sempre: brevetto

Un nuovo brevetto depositato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti indica che il colosso di Cupertino sta sviluppando una chiave rimovibile che farà parte degli accessori dei futuri MacBook. Questa potrebbe fungere da mouse di precisione per una rapida navigazione del display. Giustamente chiamato “Deployable Key Mouse“, il deposito del patent descrive in dettaglio come apparirà la chiave e le sue possibili prestazioni in un laptop futuro.

La tastiera del sistema a forbice dall'aspetto standard del MacBook verrà mantenuta nel nuovo design, ma in più, questa presenterà un tasto rimovibile nascosto alla vista. Incorporato nella chiave, ci sarà un sensore di posizione che potrà essere utilizzato come dispositivo di puntamento per fornire un input comodo, portatile e preciso per il device.

Il nuovo gadget tecnologico sarà un vantaggio per tutte quelle attività di precisione come la progettazione grafica, quella assistita da computer e la modellazione, nonché la modifica dei documenti. Queste operazioni, ad oggi, vengono svolte meglio con un mouse portatile rispetto al trackpad convenzionale. Tuttavia, il brevetto Deployable Key Mouse servirà a sostituire un mouse senza aggiungere un pezzo di accessorio visibile all'interno del MacBook.

Secondo il documento, il nuovo tasto sarà alimentato a batteria e sarà posizionato verso il bordo della tastiera in un'area apparentemente nascosta. Non ci sono ulteriori indicazioni sul fatto che la chiave possa svolgere diversi altri compiti, sebbene il deposito del brevetto non indichi direttamente che il prodotto diventerà realtà.

Potrebbe essere solo la prova di piani futuri che potrebbero essere modificati o completamente buttati via prima di andare in produzione. Ovviamente, in ogni caso, il concept di chiave dispiegabile per i futuri MacBook soddisferebbe i desideri di un ben preciso segmento di clienti dell'azienda, in particolare i professionisti che desiderano maggior precisione nei loro compiti.

