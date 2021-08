Questo video/articolo nasce da una mia personale considerazione. Posseggo MacBook Pro con chipst Apple Silicon M1 da diversi mesi e ora sono pronto a darvi le mie impressioni a riguardo. Premettendo che a breve arriveranno i nuovi modelli (ne ho parlato in un video qualche tempo fa, il link è questo), non posso non consigliare il suddetto laptop per tutti gli usi, soprattutto quelli più creativi. Ma andiamo con ordine.

MacBook Pro: il chip M1 è la svolta, sul serio

In primo luogo analizziamo la scheda tecnica. Con il chip Apple Silicon M1 si ha tutta la potenza necessaria per fare di tutto: dall'editing foto a quello video più spinto con la suite Adobe (PS: è arrivato il supporto per M1 pochi giorni fa). La CPU è incredibile e la GPU non delude e non perde mai un colpo. Anche il Neural Engine stupisce e garantisce prestazioni che, su un PC di soli 1300 e oltre euro erano impensabili fino a 10 mesi fa. La batteria? Con una ricarica faccio 3 ore e mezzo su Chrome con 8/9 pagine aperte per volta per tre giorni e mezzo di fila. Un video per YouTube di 5 minuti lo monto senza dover caricare la batteria ma, se potete, collegatela sempre quando fate editing spinto. Otto core e grafica fino a 5 volte più veloce di un Mac con Intel. Neural Engine con 16 core per l'analisi video, il riconoscimento vocale di buon livello e l'elaborazione delle foto.

Tastiera Magic Keyboard con meccanismo a forbice: una comodità per chi scrive. Non ho mai utilizzato una tastiera così bella e veloce. Sto scrivendo questo articolo e pattino con le dita. Sul serio. Il Touch ID è comodo per i pagamenti online così come per il riavvio immediato del PC. A proposito, si accende in un istante. Velocissimo e il recupero dallo stand-by è più veloce della luce. Big Sur poi, è un piacere per gli occhi. Sempre fluido, intuitivo e tutto si trova in un batter d'occhio.

La Touchbar: quante volte la uso? Poche. Però devo dire che mi piace sempre. Spesso è comoda, ma posso dire che è più figa che utile. Se dovesse sparire con il nuovo modello sarei sì dispiaciuto ma non così tanto.

Solo due porte USB C (una è anche Thunderbolt 4) e c'è il jack per le cuffie, utilissimo per montare con cuffie studio cablate. Ma ora basta parlare di scheda tecnica, vediamo come si comporta nell'uso quotidiano.

Il video termina qui, spero vi sia stato utile e che vi abbia dato una mano nella scelta del vostro nuovo computer per l'editing foto/video. Su Amazon si trova ad un prezzo BASSISSIMO nella configurazione: 1370€ nella variante con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD al posto di 1479€ richiesti da Apple sul sito ufficiale. Occhio perché SPESSO scende ad un prezzo ancora più basso.

Apple

Elettronica