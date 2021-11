Apple brevetta un nuovo foldable dual screen

Apple ha appena brevettato un dispositivo pieghevole avente uno schermo diviso; potrebbe venir presentato come un notebook speciale, a cavallo fra la line-up MacBook e gli iPad Pro.

Apple: quale sarà il device in questione?

L'OEM americano ha ottenuto l'approvazione per un brevetto dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti per un dispositivo pieghevole avente un doppio schermo. Il patent riguarda un futuro prodotto simile ad un iPad con display pieghevole.

Secondo i documenti brevettuali, quando il dispositivo è in modalità operativa congiunta, le immagini possono estendersi su entrambi i pannelli e gli altoparlanti nelle rispettive unità possono essere utilizzati per riprodurre diversi canali di una traccia audio. Non di meno, le telecamere e i sensori possono essere utilizzati in cooperazione tra loro così come tante altre risorse.

Il colosso tecnologico con sede a Cupertino afferma che il concept di design è molto vicino a quello del famigerato Surface Neo di Microsoft e potrebbe venire presentato come un notebook speciale.

Il brevetto copre più dispositivi elettronici e display utilizzati insieme in un sistema espanso. I terminali di accoppiamento possono utilizzare una combinazione di sensori e altri dettagli per rilevare quando un bordo di un primo dispositivo è adiacente a quello di un secondo dispositivo elettronico. Quando viene determinata l'adiacenza tra i bordi, i pannelli possono passare da una modalità operativa indipendente in cui ciascun dispositivo opera separatamente dall'altro.

Ci saranno componenti magnetici capaci di tenere insieme gli schermi insieme in diversi orientamenti. Inoltre, i componenti magnetici si uniranno ai bordi smussati dell'alloggiamento per agevolare la presa.

Il suddetto foldable della mela recentemente brevettato può anche funzionare come un PC simile ad un notebook con una tastiera virtuale. Non ci sono ancora indicazioni sulla data di uscita prevista per il futuristico dispositivo. Segnaliamo che potrebbe anche non arrivare mai sul mercato.