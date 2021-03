Secondo una domanda di brevetto appena pubblicata, Apple si starebbe dedicando al perfezionamento della sua tecnologia di scansione delle impronte digitali sotto il display, prima di riportare il sistema Touch ID sull’iPhone in arrivo quest’anno o, addirittura, sullo smartphone previsto per il 2023.

Nuovo Touch ID sul prossimo iPhone?

Depositato presso l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, il brevetto di Apple spiega come uno scanner per le impronte digitali sotto il display può diventare ancora più accurato e affidabile. La società descrive la sua tecnologia come un sistema di “rilevamento avanzato delle impronte digitali sotto il display” che, a differenza di altre strutture di questo tipo e utilizzati sui dispositivi Android, utilizza la “luce angolare fuori asse” per leggere le impronte digitali in modo più efficace.

Precisiamo che la maggior parte dei sistemi ottici di scansione delle impronte digitali sotto il display utilizza la luce emessa dallo schermo del dispositivo per illuminare la punta del dito dell’utente, che viene riflessa dall’impronta digitale attraverso minuscole aperture tra i pixel del display; questo tipo di sensore, a volte può, può essere letto difficilmente e di conseguenza aumentare il tempo necessario per autenticare un utente.

Per ovviare a questo problema, il colosso di Cupertino con il suo brevetto descrive un sistema in cui la luce angolare fuori asse del dito viene catturata tramite una serie di “opzioni di filtraggio dipendenti dall’angolo tra il display e il sensore”. Stando ad Apple, questo metodo è in grado di migliorare il contrasto delle impronte digitali e mantenere la compattezza dell’intero sistema di rilevamento.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo la Mela starebbe pianificando di implementare questo tipo di scanner per le impronte digitali in almeno un iPhone di fascia alta che vedrà l’alba nel 2023, mentre gli studiosi di Barclays sono convinti che vedremo la funzione in azione quest’anno sull’iPhone 13

