Apple avverte: non usate i caricabatterie non certificati su Apple Watch

Attenzione: Apple sta mettendo in guardia i suoi consumatori contro i caricabatterie non ufficiali per Apple Watch. In un documento di supporto uscito poche ore fa sul sito dell’azienda, pare che i charger non certificati siano un serio pericolo per le batterie degli smartwatch proprietari della mela. Questi di fatto, potrebbero causare una ricarica lenta, dei segnali acustici ripetuti e, in ultima istanza, un peggioramento e un deterioramento dell’autonomia dei wearable. Il nostro consiglio è sempre lo stesso: scegliete prodotti originali o, al massimo, di brand affidabili.

Apple: i pericoli dei caricabatterie non certificati per Apple Watch

Stando a quanto afferma il costruttore di Cupertino, i possessori di un Apple Watch dovrebbero utilizzare soltanto i charger originali prodotti da Apple o quelli dotati di certificazione MFi (Made for iPhone). Ad oggi la compagnia spiega anche chiaramente quali sono i contrassegni normativi che si trovano sui cavi di ricarica. Nel documento leggiamo: “I caricabatterie non prodotti da Apple potrebbero avere colori, testo o altri disegni diversi sulla superficie del connettore di ricarica“.

C’è anche un elenco dei numero di modello di tutti i cavi prodotti finora e la società fornisce le istruzioni per capire se il produttore di un caricabatterie sta seguendo i protocolli di Apple. Come si fa questa verifica? Nulla di più semplice: basta adoperare un Mac, collegarci lo smartwatch, una volta fatto occorre andare alle impostazioni di sistema e occorre fare click su “Generali”. A questo punto, bisogna andare nel Report di sistema e selezionare in USB il caricabatterie che si vuole verificare. Noi si suggeriamo sempre di prendere dispositivi originali o accessori di terze parti di brand certificati; la qualità prima di tutto.

