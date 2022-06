Apple: arriva il supporto per le chiavi digitali dei veicoli Hyundai e BYD

Sappiamo che Apple investe ingenti risorse nella creazione dell’ecosistema; sappiamo che con l’annuncio di iOS 15, la compagnia sta lavorando per rendere Apple Wallet un database per tutte le informazioni più importanti degli utenti; oltre ad archiviare le card permette di archiviare (in alcuni Paesi) anche la patente o la carta d’identità. Ora però si apprende che Tim Cook ha altri obiettivi per il prossimo futuro: vorrebbe sostituire le chiavi fisiche delle macchine con chiavi digitali contenute nell’app. Oltre ad averla vista su BMW, presto la vedremo anche sui veicoli Hyundai e BYD.

Apple: come si sblocca un’autovettura?

La funzionalità in questione permette di bloccare, sbloccare ma anche avviare l’auto mediante un codice contenuto nel sistema operativo. Sfrutta il telefono o l’Apple Watch e la tecnologia UWB. Si può utilizzare anche a device spento

Non di meno, sappiamo che, come detto, è disponibile da due anni ed era riservata ai soli possessori di macchine premium BMW; in passato abbiamo letto che la società srtava esplorando la possibilità di unire l’opzione anche con Genesis e Kia. Ecco perché adesso è solo questione di tempo prima di vedere macchine Hyundai e BYD con questa opzione..

Sicuramente, l’arrivo del colosso coreano è un grande passo per la realtà automotive ma non deve essere una grossa sorpresa. Ricordiamo che Genesis è il marchio di lusso di Hyundai, quindi era solo questione di tempo prima che lo vedessimo inserito nell’elenco. Stanto a quanto afferma Bloomberg, arriverà tutto “entro l’estate”.

In ultima analisi, BYD invece, è un brand cinese che sta cercando di conquistare importanti quote di mercato; adesso si apprende che sposterà la sua produzione verso il mondo dell’elettrico e dei prodotti plug-in.

