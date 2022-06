Apple Wallet MagSafe vi svolta la vita ed è in sconto (-22%)

Ogni volta che Apple presenta un nuovo accessorio per iPhone (sempre super costoso), non mancano le critiche e le considerazioni nefaste su di esso. Ammettiamolo, quante volte avete letto (o pensato) domandel del genere: “perchè spendere 180 euro per un paio di cuffie?“, oppure: “65€ per un portaschede magnetico? Ma siamo pazzi?“. Tante, vero? Bene, sappiate che non siete soli, perché anche io me le sono poste in origine.

Prima di acquistare le AirPods ero scettico e non credevo minimamente alla bontà del prodotto stesso. Una volta comprate (a proposito, il modello di terza generazione è in sconto a 167,90€) non sono più riuscito a farne a meno. Sono pazzesche. Oggi però, voglio parlarvi di un altro gadget che ho comprato da un anno e che ho amato sin dal primo giorno. Il portafoglio/schede Apple Wallet MagSafe che, tra l’altro, oggi si porta a casa a 50,99€ al posto di 65,00€.

Quanto è utile il portaschede Apple Wallet MagSafe?

Certo, 65€ per un portaschede sono tanti, ma sappiate che è realizzato in pelle: questo vuol dire che è di qualità, ma che tenderà ad “annerirsi” con il passare del tempo. Tutto normale, è il classico procedimento del materiale.

Contiene tre schede (io ci ho inserito la patente, la carta d’identità e la tessera sanitaria) ed è compattissimo; in tasca quasi non lo sentirete. Ma non è tutto qui: per chi ama il minimal e odia il portafogli, questo gadget vi cambierà tutto. Pensate alla bella statione: Apple Pay per pagare il caffè al bar, la pizza a cena, l’aperitivo sulla spiaggia e molto altro ancora (se avete un iPhone è immediato il procedimento, così come un Apple Watch).

Per tutti i documenti canonici invece, potrete usare questo Apple Wallet che gode della tecnologia MagSafe (oggi è in sconto a 50,99€ al posto di 65,00€) e dell’opzione “Find My“. Si attacca magneticamente al vostro melafonino (compatibile solo con iPhone 12 e superiori) e il gioco è fatto. Sarete liberi di godervi la vostra estate. In un telefono avrete tutto e di più. Io non ne faccio più a meno e se, come me, amate le tasche “libere”, vi consiglio vivamente di approfittarne.

