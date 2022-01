Apple apre le porte di App Store in Corea del Sud: che succede?

Apple potrebbe consentire sistemi di pagamento alternativi nell'App Store in Corea del Sud; ecco cosa è emerso in queste ore online.

Apple consentirà pagamenti esterni all'App Store in Corea

L'OEM di Cupertino consentirà agli sviluppatori di applicazioni di offrire sistemi di pagamento alternativi in ​​Corea del Sud dopo che il Paese ha approvato una legge che vieta ai programmatori di utilizzare i propri sistemi di acquisto in-app; questo è quanto riportato dal The Korea Herald.

La compagnia prevede ancora di addebitare una commissione ridotta sugli acquisti effettuati tramite sistemi di pagamento alternativi, secondo i piani che la società ha presentato alla Korea Communications Commission. Apple non ha indicato quando la nuova politica entrerà in vigore o quale sarà la sua struttura delle commissioni per i pagamenti alternativi, afferma il rapporto.

“Non vediamo l'ora di lavorare con il KCC e la nostra comunità di sviluppatori su una soluzione a vantaggio dei nostri utenti coreani“, ha affermato l'azienda di Cupertino in una dichiarazione condivisa con The Korea Herald. “Apple ha un grande rispetto per le leggi della Corea e una lunga storia di collaborazione con i talentuosi sviluppatori di app del Paese. Il nostro lavoro sarà sempre guidato dal mantenere l'App Store un luogo sicuro e affidabile in cui i nostri utenti possono scaricare le app che amano. “

A novembre, Google ha annunciato che avrebbe consentito agli sviluppatori di offrire sistemi di fatturazione in-app alternativi nel suo Play Store in Corea del Sud e ha affermato che avrebbe ridotto di quattro punti percentuali la sua tariffa per i sistemi di pagamento alternativi.

Per la “grande maggioranza” degli sviluppatori, BigG ha affermato che la sua commissione scenderà dal 15% per le transazioni tramite il sistema di fatturazione di Google Play all'11% per le transazioni tramite un sistema di fatturazione alternativo.